"Неделями была распята": отец Гандзюк рассказал шокирующие детали о предсмертных муках активистки

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор считает, что его дочь погибла на войне за Украину, как и бойцы, защищающие страну на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью "ВВС Украина" в канун годовщины нападения на Екатерину – 31 июля 2018 года ее облили серной кислотой, спустя три месяца она умерла.

Виктор Гандзюк вспомнил моменты трагического дня.

"Было замечательное летнее утро, пришел на работу, готовился к сложной операции. Вдруг звонок от коллег — очень коротко мне сказали: "Ожог, до 40% тела, очевидно кислотой, состояние очень тяжелое". Далее — страх за жизнь Кати, ведь серная кислота вызывает распад эритроцитов крови и человек может умереть в первые сутки — от почечной недостаточности или от шока. Застал ее в очень тяжелом состоянии. Она была вся забинтована, сильный отек лица, очень страдала от боли... На следующий день транспортировали самолетом ГоСЧ в Киев", — рассказал мужчина.

Отец Екатерины Гандзюк на могиле дочери ВВС Украина

Следующие три месяца по признанию отца были страшными для Кати.

"Она была в горизонтальном положении на твердой кровати, смотрела в потолок. Температура в комнате по инструкции должна была быть 37 градусов — то есть, все время было очень жарко. Катя перенесла 14 тяжелых операций. И каждая добавляла рану, ведь высекалась часть кожи и ее пересаживали на рану, откуда вырезали мертвую ткань. На момент смерти раневая поверхность у нее достигала 80% тела", — рассказал Виктор Гандзюк.

Екатерина Гандзюк в больнице УНИАН

Он добавил, что у девушки была невыносимая боль, наркоз при перевязках, лихорадки с высокой температурой.

"Ей нельзя было двигаться. Когда брали кожу с одной конечности, то ее фиксировали — было такое, что по несколько недель Катя лежала распятая и привязанная к специальным подставкам. Не могла ни почесаться, ни взять телефон", — продолжил мужчина.

По его словам, за все время Екатерина лишь несколько раз сидела:

"Мечтала стать на ноги и пройтись, очень хотела выйти на улицу. К сожалению, этого не произошло. Она всегда спрашивала: "Папа, я выживу?" Говорил: "Да".

Виктор Гандзюк перечислил, с какими бы травмами пришлось мучиться дочери, останься она в живых:

"Она, бедная, так и не узнала, что если бы выжила, то у нее никогда не было бы волос. Я не сказал ей этого. У нее не работала бы левая рука. Не двигалась бы голова, ведь на шее сформировались очень жесткие рубцы. Не было бы молочной железы. Она никогда не смогла бы ходить без чулок или в одежде с короткими рукавами, не могла бы обнажить шею. А это молодая красивая женщина".

ВВС Украина

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В последние дни у Екатерины перестал закрываться левый глаз из-за рубцов.

"Как врач я видел все это, и видел результаты исследования ее тела после смерти — могу сказать, что Катя вела себя героически. При всех этих ранах и внутренних изменениях в организме она еще пыталась держаться, просила кому-то позвонить, интересовалась политикой. До последнего хотела выжить. Но травмы были несовместимы с жизнью", — заключил отец активистки.

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