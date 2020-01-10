В аварии под Львовом погиб школьник: появились подробности

Во Львовской области грузовик DAF сбил 15-летнего ученика общеобразовательной школы Дениса Струка. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла рано утром 9 января на трассе М-06 Киев – Чоп возле села Глушин Бродовского района. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ГУНП Львовщины.

"За рулем грузовика был 59-летний житель Киева. Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения)", – отметили в ведомстве.

Парня сбил грузовик DAF

В полиции добавили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Не знают о деталях ДТП и в родном селе Дениса – Ясенове, которое расположено в девяти километрах от места происшествия. "Разные слухи ходят о причинах аварии, но точно никто ничего не знает", – сообщили OBOZREVATEL в сельсовете.

Известно, что погибший учился в 10 классе. У него остались младший брат и сестричка. "Девочка родилась в декабре 2019 года", – сообщили в сельсовете.

ДТП произошло на трассе возле с. Глушин

Авария произошла на ровном участке дороги Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове 9 января на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате погибла 3-летняя девочка.

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