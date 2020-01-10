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10 января • обновлено в 13:34
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В аварии под Львовом погиб школьник: появились подробности

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Во Львовской области грузовик DAF сбил 15-летнего ученика общеобразовательной школы Дениса Струка. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла рано утром 9 января на трассе М-06 Киев – Чоп возле села Глушин Бродовского района. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ГУНП Львовщины.

"За рулем грузовика был 59-летний житель Киева. Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения)", – отметили в ведомстве.

Парня сбил грузовик DAF

Парня сбил грузовик DAF

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В полиции добавили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Не знают о деталях ДТП и в родном селе Дениса – Ясенове, которое расположено в девяти километрах от места происшествия. "Разные слухи ходят о причинах аварии, но точно никто ничего не знает", – сообщили OBOZREVATEL в сельсовете.

Известно, что погибший учился в 10 классе. У него остались младший брат и сестричка. "Девочка родилась в декабре 2019 года", – сообщили в сельсовете.

ДТП произошло на трассе возле с. Глушин

ДТП произошло на трассе возле с. Глушин

Авария произошла на ровном участке дороги

Авария произошла на ровном участке дороги

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове 9 января на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате погибла 3-летняя девочка.

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Автор
Антон Степанов
Темы
Криминал Война на дорогах Эксклюзив
Место
Украина Львов
Теги
ДТП авто
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