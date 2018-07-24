Не прошла полиграф: Савченко снова голодает

Обвиняемая в попытке организовать госпереворот в Украине внефракционный нардеп Надежда Савченко не прошла запланированную на 24 июля психофизиологическую экспертизу на полиграфе и снова объявила голодовку.

Об этом "Украинской правде" сообщил один из защитников нардепа Александр Шадрин, добавив, что это произошло по двум причинам.

Так, по его словам, следователи не допустили на допрос защитника Савченко и не хотели ставить те вопросы, о которых ходатайствовала нардеп.

"Экспертиза не состоялась. Повезли Надежду назад (в следственный изолятор. – Ред.)", - сказал Шадрин.

Он уточнил, что Савченко просила поставить те же вопросы, но в другой формулировке.

"Следователь там где-то некорректно формулировал вопросы. Например, она же, как военное лицо, по роду службы сталкивалась с оружием. Поэтому, понятно, что у нее будет реакция на слово "оружие". Они реакции на эти вопросы толкуют именно как на причастность к каким-то уголовным преступлениям. Чтобы не было таких искаженных результатов, Надежда и сформулировала эти вопросы более корректно", - пояснил Шадрин.

Напомним, Савченко инкриминируют сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.