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Не первое массовое убийство: в Совбезе России назвали причину кровавой бойни в Керчи

8.6тЧитать материал на украинском

Причиной массового убийства людей в керченском политехническом колледже стали недостатки в учебно-воспитательной работе с молодежью.

"Хотел бы обратить внимание на повышение качества предупредительно-профилактической работы с молодежью, обеспечение безопасности образовательных учреждений. Показательной с точки зрения неэффективной организации этой работы стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе", — заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

Он напомнил, что трагедия в Керчи стала не первым случаем нападения учащихся на своих сверстников в России — ранее такое происходило в Москве, Перми, Улан-Удэ, Ивантеевке, Шадринске, Барабинске.

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"Учитывая эти факты, необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, связанных с гибелью ни в чем не повинных людей, тем более детей", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предварительным мотивом бойни называли конфликт с преподавателями.

А отец керченского стрелка Игорь считает, что причиной поступка сына стала замкнутость и отсутствие друзей.

Место
Украина
Объекты
керченский стрелоктеракт
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