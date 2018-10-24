Не первое массовое убийство: в Совбезе России назвали причину кровавой бойни в Керчи

Причиной массового убийства людей в керченском политехническом колледже стали недостатки в учебно-воспитательной работе с молодежью.

"Хотел бы обратить внимание на повышение качества предупредительно-профилактической работы с молодежью, обеспечение безопасности образовательных учреждений. Показательной с точки зрения неэффективной организации этой работы стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе", — заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

Он напомнил, что трагедия в Керчи стала не первым случаем нападения учащихся на своих сверстников в России — ранее такое происходило в Москве, Перми, Улан-Удэ, Ивантеевке, Шадринске, Барабинске.

"Учитывая эти факты, необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, связанных с гибелью ни в чем не повинных людей, тем более детей", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предварительным мотивом бойни называли конфликт с преподавателями.

А отец керченского стрелка Игорь считает, что причиной поступка сына стала замкнутость и отсутствие друзей.