Не было прививки: в Украине зафиксированы новые смерти от гриппа

В Кировоградской области от осложнений гриппа умерли еще два человека.
Летальные случаи зафиксированы в Кропивницком и Компанеевском районах. Об этом сообщает пресс-служба областного лабораторного центра.
"Лабораторно у людей подтвердили вирус гриппа типа А (H1N1) сезонный. Всего в области было девять летальных случаев. Все заболевшие не имели прививки против гриппа", – говорится в сообщении.
Отмечается, что за медицинской помощью с ОРВИ обратилось 2644 больных, из них 69,8% — дети. Всего госпитализировали 220 человек. С начала эпидсезона в области зарегистрировали 84 случая гриппа.
В ведомстве добавили, что надежной защитой от гриппа является своевременная иммунизация сезонной противогриппозной вакцины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине назвали количество жертв гриппа.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся