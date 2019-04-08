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Не было прививки: в Украине зафиксированы новые смерти от гриппа

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В Кировоградской области от осложнений гриппа умерли еще два человека.

Летальные случаи зафиксированы в Кропивницком и Компанеевском районах. Об этом сообщает пресс-служба областного лабораторного центра.

"Лабораторно у людей подтвердили вирус гриппа типа А (H1N1) сезонный. Всего в области было девять летальных случаев. Все заболевшие не имели прививки против гриппа", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что за медицинской помощью с ОРВИ обратилось 2644 больных, из них 69,8% — дети. Всего госпитализировали 220 человек. С начала эпидсезона в области зарегистрировали 84 случая гриппа.

В ведомстве добавили, что надежной защитой от гриппа является своевременная иммунизация сезонной противогриппозной вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине назвали количество жертв гриппа.

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Место
УкраинаКропивницкий
Теги
гриппПрививки от гриппа
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Вот так, сами виноваты))) Бандеры развалили все, что люди строили до их оккупации.
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