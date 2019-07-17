"Убили сотрудники СИЗО": подробности расправы над педофилом в Виннице

Подозреваемого в изнасиловании семилетней девочки в Виннице могли убить не сокамерники, а сотрудники следственного изолятора Винницкой колонии №1.

"У нас есть информация, что убили этого человека сотрудники учреждения. И сначала факт смерти пытались даже скрыть. Но прокуратура молниеносно отреагировала на это, и сейчас там работают следователи", – сообщил OBOZREVATEL координатор Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко.

Колония в Виннице УНИАН

Напомним, 8 июля в Виннице 59-летний мужчина схватил на детской площадке 7-летнюю девочку и затащил за гаражи, где изнасиловал. 9-летняя сестра потерпевшей, которая тоже была на площадке, бросилась к родителям. Насильника задержали, а ребенка отправили в больницу.

10 июля городской суд Винницы избрал ему меру пресечения – арест на 60 дней без права залога.

В пресс-службе прокураторы Винницкой области сообщили OBOZREVATEL, что 13 июля подозреваемый был найден мертвым. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины.

"Следствие ведет Госбюро расследований. Как был убит этот мужчина, когда – до того как он попал в камеру или уже в камере. На эти вопросы должно ответить следствие", – сказали в прокуратуре области.

Антикор

В Госбюро расследований подробности убийства пока не раскрывают.

"Сейчас назначены все экспертизы, которые должны ответить на вопрос – этот человек был убит или умер сам. Пока не будет результатов, ничего сказать не можем", – сообщили нам в 1-м управлении ГБР, которое занимается в том числе и Винницкой областью.

В то же время, по словам правозащитника Андрея Диденко, часто в СИЗО или местах лишения свободы пытаются скрывать факты смерти заключенных или арестованных.

"Если информация о ЧП не стала публичной, то потом могут сказать, что арестованный скончался от сердечного приступа. И не важно, что на его теле были побои. Но в данном случае информация о смерти стала известна и следователи, и прокуратура там работают. Поэтому есть надежда, что они разберутся в ситуации", – считает Диденко.

Он подчеркнул, что в пользу версии убийства обвиняемого говорит и то, что расследованием занимается именно ГБР, а не полиция.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

13 июня в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя девочка Даша Лукьяненко. После недели поисков тело девочки обнаружили в уличном туалете во дворе дома, где жил ее убийца – Николай Тарасов.

Выяснилось, что перед смертью девочки Тарасов пытался ее изнасиловать. А затем убил, а тело спрятал в туалете.

В Волынской области 41-летний преступник заманил к себе 5-летнюю соседскую девочку и изнасиловал ее. Когда мама заметила пропажу ребенка и бросилась в дом к соседу, то увидела там дочь в слезах.

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