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13 ноября • обновлено в 12:08
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Нашли в холодильнике: стали известны подробности жуткой смерти украинцев в Польше

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Двое украинцев, которых нашли мертвыми в холодильной камере в Польше, оказались родственниками.

Руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса сообщила, что погибшие – дядя и племянник, передает Укринформ.

По ее словам, мужчины родом из Тернопольской области легально работали в Польше.

Дипломат сообщила, что вскрытие тел состоится 13 ноября, а их вывоз в Украину планируется на 14 октября.

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Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

RMF24.pl

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинского актера Юрия Марка, который работал в пиццерии в Польше, жестоко избил владелец заведения.

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Место
Польша
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Дверь в склад с колбасой захлопнулась ...
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Ще не вмерла, сами прикрыли, что их не видно было, когда они колбасу жрут.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
а не надо было хозяйскую колбасу по ночам жрать!
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Ну ё моё
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