Нашли в холодильнике: стали известны подробности жуткой смерти украинцев в Польше

Двое украинцев, которых нашли мертвыми в холодильной камере в Польше, оказались родственниками.

Руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса сообщила, что погибшие – дядя и племянник, передает Укринформ.

По ее словам, мужчины родом из Тернопольской области легально работали в Польше.

Дипломат сообщила, что вскрытие тел состоится 13 ноября, а их вывоз в Украину планируется на 14 октября.

Фото с места ЧП RMF24.pl

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинского актера Юрия Марка, который работал в пиццерии в Польше, жестоко избил владелец заведения.

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