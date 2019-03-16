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Напортачили с мостом: выяснилась причина ЧП с кораблем в Керченском проливе

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Судно Maryland под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе из-за обмеления дна и отложения песка, вызванного строительством Россией Керченского моста.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Отмечается, что причиной обмеления дна могут быть большое количество опор Керченского моста, которые "занимают значительную площадь дна в Керченском проливе, а также препятствуют естественному перетоку воды из Азовского в Черное море".

"Технические характеристики судна (Maryland) позволяли беспрепятственно осуществить выход из Азовского в Черное море. Однако, незаконно построенный Российской Федерацией Керченский мост в очередной раз стал препятствием для свободного прохода судов из Азовского в Черное море", – сказано в сообщении.

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Корабль серии Maryland

Корабль серии Maryland

VesselFinder

Высота судна Maryland составляет 13,9 метров, а его максимальная осадка 7,7 метров. При этом Россия установила ограничения по осадке судов на отметке 8 метров.

В районе поворота с Чушкинского на Еникальское колено Керчь-Еникальского канала, глубина конструкции на этом участке – 8,3 метра.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Москве вспыхнул корабль, пришвартованный в Нагатинском затоне Москва-реки на территории судостроительного и судоремонтного завода.

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Место
Украина
Теги
Крымский мостКерченский пролив
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вованов вован
вованов вован
Чушь какую-то несет это дистанционное министерство. Как может что-то типа плотины стать причиной обмеления? Сделайте эксперимент и перегородите какой нибудь ручеёк. Дифракция и интерференция сплошная.
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира агрессивная и лживая как всегда...
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