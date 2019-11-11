''Тяжело изувечили исподтишка'': что известно об атошнике Хане, которого жестоко избил пасынок

В Киеве, в подъезде собственного дома жестоко избили супружескую пару бойца АТО. Игорь Панов ("Хан") находится в тяжелом состоянии, его жена Оксана также в реанимации.

Им проломили головы, а по сообщению полиции, такое ужасное преступление совершил сын Оксаны с другом. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Пошел добровольно в четвертую волну

50-летний Игорь Панов с позывным "Хан" отправился служить в зону боевых действий еще в 2015 году. Как рассказал OBOZREVATEL бывший командир 90-го батальона Виталий Баранов, он пошел добровольцем в четвертую волну. Хотя сам Игорь Панов родом со Ставропольского края (Россия).

Игорь Панов на Востоке руководил разведчиками Facebook Игоря Хана

"Он руководил разведчиками. Именно они проводили разведку в Авдеевской промзоне, прежде чем туда вошло наше подразделение", – вспоминает Баранов.

Его сослуживец Андрей Бойко рассказывает, что Игорь активно участвовал в обороне промзоны. "Он как командир лично участвовал в боях, а для солдат это очень важно", – говорит Бойко.

Андрей Бойко вспоминает, как однажды на одном из участков обороны промки у них сложилась тяжелая ситуация. И исправлять ее туда отправили Панова. "Потом ребята очень благодарили, что им прислали именно Игоря. Он исправил ситуацию буквально за три дня. Личным примером показал, как нужно давать ответку, не бояться работать. Он сразу же переломил ситуацию. Он отличный офицер и боец", – говорит Бойко.

Игорь Панов старался передавать свой боевой опыт бойцам Facebook Игоря Хана

В прошлом Игорь Панов был военным. И тут, на востоке он старался учить ребят воевать. Буквально вкладывал собственные деньги, сам находил инструкторов, которые учили ребят тактике ведения боя. "Они постоянно на полигоне занимались, изучали теорию, тактику", – вспоминает Бойко.

И солдаты хорошо относились к "Хану". По словам сослуживца, однажды у них проводили опрос, выясняли, как к командирам относятся подчиненные. Так вот Панов получил позитивные отзывы.

Еще один сослуживец Панова, Борис Ярошенко, видел его в день нападения. "Мы приехали на фестиваль авторской военной песни, я ему позвонил и он тут же приехал. Часа три мы проговорили, пили кофе, вспоминали. Он весной заключил контракт, был в "Десне". Говорил, что супругу Оксану тоже хочет взять в "Десну", связисткой. Но видите как, не успел", - говорит Ярошенко.

Игорь Панов участвовал в боях вместе с солдатами Facebook Игоря Хана

О Панове бывший военный говорит с теплотой. "Он нас в Житомире набирал к себе. Построил и говорит, я для вас товарищ капитан. Повоюем, посмотрим, может, для кого-то останусь капитаном, а для кого-то стану "Ханом". Он справедливый. Если видит, есть толковый сержант, а лейтенант не справляется, то без слов лейтенанта отодвигает, и ставит на его место сержанта.

Он боевой офицер, в бою вместе с ребятами всегда. А в быту все к нему на "ты" обращались. Он с нами самые тяжелые бои за Авдеевку прошел", – говорит Ярошенко.

Сына видели только один раз

Кстати, Оксана все время была с Игорем в зоне боевых действий, поддерживала его. А он очень тепло к ней относился и всем говорил, что это его вторая половинка. А поженились они в 2017 году.

Игорь и Оксана вместе прошли войну, она его поддерживала все время Facebook Игоря Хана

"У них была такая свадьба в тельняшках. Народу было очень много! Правда, сначала они расписались в ЗАГСе, Игорь был в военной форме, а Оксана – в платье", – вспоминает киевская художница Дарья Добрякова.

Свадьба у них была в тельняшках Facebook Игоря Хана

Именно тогда единственный раз Дарья и увидела сына Оксаны, которого сейчас подозревают в покушении на убийство матери и ее мужа. "Он пришел с девушкой, с цветами, поздравил маму, немного побыл и как-то незаметно они ушли. Больше мы их и не видели", – рассказывает Дарья Добрякова.

Сын Оксаны пришел поздравить маму, а потом исчез Facebook Игоря Хана

Художница вспоминает, что познакомилась с Игорем и Оксаной в 2016 году: "Мне тогда захотелось написать портрет воина, Игорь согласился. После этого у меня родилась целая серия таких портретов. Мы подружились. Они оба очень позитивные. Они всегда всех увлекают какими-то встречами. Рыбалка, пикник, вылазка на природу, у них всегда очень веселая компания".

Портрет Хана, который написала Дарья Добрякова Facebook Игоря Хана

Facebook Игоря Хана

Игорю и Оксане очень нравилось бывать на выставках картин, общаться с художниками. На страничке у Панова много фото с художниками. Также он занимался общественной деятельностью. А с весны Игорь Панов вновь заключил военный контракт, он служил в "Десне", готовил военных.

Игорь и Оксана часто бывали на рыбалке Facebook Игоря Хана

Могли напасть только исподтишка

Полиция уже задержала нападавших на супругов. Ими оказался сын Оксаны и его друг. По данным следствия, у женщины произошла телефонная ссора с сыном. Позже он пришел к ним домой и продолжил выяснять отношения, даже попытался напасть с кулаками на мать. За нее вступился Игорь.

"Даже невозможно представить, что этот парень совершил такое. Игорь высокий, крепкий мужчина, имеет боевой опыт. Поэтому напасть на него, и так тяжело изувечить можно было только исподтишка, подкараулив", – говорит Дарья Добрякова.

Игорь Панов Facebook Игоря Хана

Очень много друзей, сослуживцев сейчас сдают кровь для Игоря и Оксаны. Но состояние их по-прежнему остается тяжелым, у Игоря – критическим, он в коме и врачи никаких прогнозов не делают. Оксана уже пришла в себя.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 115 (покушение на убийство). Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.

Сдать кровь для Игоря Панова и Оксаны Кавецкой можно в Киеве по адресу, ул. Берлинского, 12 или ул. Пимоненко,8 в будние дни с 8.00 до 14.00. Также раненым супругам каждый день нужно много лекарств. Счет для помощи 4149629383767209 Грубенюк, с пометкой "благотворительный взнос для Хана".

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