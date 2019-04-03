НАБУ закрыло дело против Семочко: выяснилась причина

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное дело в отношении Первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

Об этом идет речь в официальном ответе НАБУ на запрос OBOZREVATEL. В антикоррупционном органе заявили, детективы НАБУ начали досудебное расследование 3 октября 2018 года по факту получения Сергеем Семочко прибыли в особо крупных размерах.

"В ответ на ваш запрос сообщаем, что детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в уголовном производстве №52018000000000956 от 03.10.2018, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по факту получения Первым заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины как должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами, а также передача им таких активов любому другому лицу, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Сергей Семочко

Правда, после резонансного решения Конституционного суда Украины об отмене данной статьи, НАБУ было вынуждено уголовное дело закрыть.

"Из-за решения Конституционного Суда Украины о признании статьи 368-2 такой, что не соответствует Конституции Украины (неконституционной) 26.03.2019 указанное уголовное производство закрыто на основании п. 4 части 1 статьи 284 УПК Украины, в связи с вступлением в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за деяние, совершенное лицом", — отметили в НАБУ.

Напомним, ранее журналисты провели расследование в отношении Сергея Семочко и выяснили, что топ-разведчик мог быть причастен к приостановке закупки жизненно важных лекарств для диализа. Также у его родственников нашли российские паспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что статья о незаконном обогащении чиновников, отмененная КС, не была действенной на практике.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году. Это было одним из требований Евросоюза в рамках плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ.

Статья предусматривала лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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