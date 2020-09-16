На Житомирщине в затопленном карьере нашли связанное тело мужчины. Фото 18+

В Коростене (Житомирская область) в Пашинском карьере обнаружили тело мужчины, завернутое в ткань и привязанное к огромному кирпичу.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в правоохранительных органах. Отмечается, что тело неизвестного нашли 15 сентября.

"Максимальная глубина карьера 64 метра. На такие глубины только технические дайверы ходят. Тело нашли вчера днем на 6-7 метрах. Эксперты утром начали устанавливать личность и причину смерти мужчины", – сообщил наш собеседник.

Позже в ГУ НПУ Житомирской области подтвердили информацию о жуткой находке.

"15 сентября около 13:20 водолазы обнаружили и подняли на берег замотанное в дерюгу и связанное тело мужчины. Сейчас мы работаем над установлением его личности. По предварительному заключению специалистов, тело пролежало в воде около недели", – сообщил начальник Коростенского отдела полиции Дмитрий Гаращенко.

В полиции добавили, что на вид погибшему 40-50 лет, рост 187 см, волосы русые, короткие. Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ. В рамках досудебного расследования назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области во время отдыха на затопленном карьере утонул 42-летний мужчина.