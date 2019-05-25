На Волыни произошла трагедия с военнослужащим: что случилось

На Волыни покончил с собой солдат-контрактник 14-й отдельной механизированной бригады.

Отсутствие солдата заметили 24 мая во время построения особого состава в воинской части, сообщила пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

"Его тело было обнаружено за пределами воинской части, в помещении, которое он снимал – мужчина покончил с собой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что солдат (имя не называется) зарекомендовал себя положительно, никаких конфликтов у него не было. Предсмертную записку военнослужащий не оставил.

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По факту трагедии открыто уголовное производства. Полиция выясняет все подробности происшествия. Также назначено служебное расследование в воинской части.

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