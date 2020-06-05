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5 июня • обновлено в 11:15
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На Винниччине в ДТП разбился украинский военный. Фото

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В Гайсинском районе Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового авто под управлением украинского военного.

Авария случилась 4 июня в селе Куна, сообщает пресс-служба ВСУ. В результате столкновения машин, водитель грузовика получил телесные повреждения, а военный погиб на месте.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа ГУ ЧП в Винницкой области.

В ДТП разбился украинский военный

В ДТП разбился украинский военный

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство. Следствие продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области утром 29 мая произошло ДТП с участием военной техники. По информации правоохранителей, в результате аварии получили телесные повреждения четыре человека.

В Полтавской области 28 мая произошло ДТП с участием сотрудников правоохранительных органов, в результате которой погиб полицейский, еще два человека пострадали.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Винница
Теги
военные погибли военные ДТП
Расследования

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