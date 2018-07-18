"На подарок начальству": СБУ ворует вещи во время обысков

Некоторые сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков забирали немало ценных вещей у подозреваемых.

Об этом говорится в расследовании медиа-проекта "Заборона", в частности, журналисты описали истории трех мужчин, которые стали жертвами таких действий правоохранителей.

Первый - инженер-программист Андрей Кутьин, которого СБУ обвинила в контрабанде и незаконном обращении с оружием.

При обыске у него изъяли 36 тысяч долларов, оружие с разрешениями и много ценных макетов оружия, которые он коллекционировал.

По его словам, несмотря на то, что вещи внесли в протокол, вернули ему потом далеко не все.

Вместо денег, например, дали расписку от знакомого, который якобы одолжил их у Андрея в тот же день. Макеты пообещали привезти, но вернули не все.

"Я говорю: А где остальные? Они мне: Чувак, извини - руководству подарки надо было сделать", - рассказал Кутьин.

Мало того, Позже Кутьин обнаружил, что его макеты оружия продаются в интернете.

Второй герой расследования - моряк и коллекционер оружия Алексей Демьянчук, который в свое время был заместителем командира батальона "Сич" по вооружению и помогал "Правому сектору".

Его задержали 18 апреля при подозрению в причастности к международной организованной группировке торговцев оружием. Обыск у него проводили, когда дома не было никого, а потом в присутствии жены и сына.

Вечером мужчине принесли протокол с перечнем изъятых вещей, где кто-то, как утверждает Демьянчук, подделал его подпись.

По словам Алексея, до обыска у него была коллекция антикварных револьверов стоимостью 200 тысяч долларов. После того, как мужчина вернулся из СИЗО домой, он увидел, что исчезнувшее во время обыска раритетное оружие также продается в интернете.

В частности, редкий револьвер Гассера, который Алексей узнал по индивидуальному номеру, а также - по барабану, который ему делал на заказ оружейник из Бердянска.

Сейчас Демьянчуку инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

По словам мужчины, также правоохранители предложили ему подписать заявление, что он не имеет претензий к торговцу, который продавал его гассер.

Алексей уверяет, что подавляющее большинство оружия, которое у него было и исчезло, - это пистолеты, которым более 110 лет и которые уже не считаются оружием, поскольку патронов к ним не производят. А изъятые новые маузеры и парабеллумы тоже уже нельзя считать оружием, поскольку из них были вынуты пружины и буйки.

Демьянчук добавляет, что в протокол вписали максимум треть из того, что исчезло во время обыска.

Третья история касается военного Антона Примушко, обыск у которого СБУ провела в 2015 году, когда мужчине инкриминировали нелегальную торговлю оружием.

Тогда Примушко был начальником штаба батальона "Киев-2".

Примушко жалуется, что во время обыска у него забрали бронежилеты и разгрузки, рабочий инвентарь, прицелы, очки ночного видения, патроны и множество других вещей. В частности, говорит военный, забрали детские золотые крестики и супружеские кольца на суму более 20 тысяч долларов.

Примечательно, что эти вещи так и не внесли в протокол. Проверку по этому поводу прокуратура закрыла.

Из того, что в протокол попало, вернули тоже далеко не все, говорит Примушко. Например, изъяли два карабина, оборудованных ценными прицелами, а вернули уже без них. Также Антон месяцами безуспешно пытается вернуть патроны.

Напомним, ранее НАБУ и СБУ попали в новый скандал из-за незаконной слежки за нардепом.