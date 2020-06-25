Мать избитой годовалой девочки на Николаевщине обвинила полицию: насильно выдирали из рук и поранили

Женщина, которую обвинили в избиении своей годовалой дочки в пгт Казанка Николаевской области, заявила: девочка якобы упала из коляски, а некоторые травмы ей нанесли сотрудники полиции.

На момент инцидента женщина, предварительно, была пьяной. Ее уже лишили родительских прав в отношении своих четырех старших детей, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Полицейские, патрулируя ночью населенный пункт, услышали детский плач и крики. Ребенка с многочисленными гематомами они нашли во дворе одного из домов на руках у матери.

Девочку сразу забрали. Настя успокоилась только на руках медсестры. Сейчас ребенок в состоянии средней тяжести в больнице.

"Гематомы были на губах, кровь была засохшая. На шее были маленькие такие синячки как будто, как хватали за шею", – рассказала Юлия Бондарь, медсестра скорой помощи Казанковской больницы. Врачи диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму с множественными гематомами лица, тела, головы.

На утро мать приехала в больницу, где убеждала, что в ночь, когда произошел инцидент, якобы не употребляла алкоголь, а дочь получила травмы из-за несчастного случая.

"Не била я ее. Упала она из коляски. На шее – полицейский забирал, насильно из рук выдирал, травмировал. Я ее пальцем не била. С коляски упала, не досмотрела", – заявила мать девочки Юлия.

Медики при этом отметили, что от падения на землю у ребенка остались бы характерные ссадины.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейские объявили подозрение трем жителям одного из сел Белгород-Днестровского района Одесской области в истязании 11-летней девочки.