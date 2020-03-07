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7 марта • обновлено в 21:41
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На "Мотор Сич" в Запорожье произошло ЧП: что известно

55.6т
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На заводе "Мотор Сич" в Запорожье в субботу, 7 марта, произошло ЧП – разрушение внешней кирпичной конструкции, – при этом в сети заявили о "взрыве".

Так, фото и видео в Telegram распространил местный активист Денис Нечепоренко, рассказав, что на месте происшествия работают спасатели (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

"Мотор Сич". Иллютрация

"Мотор Сич". Иллютрация

Ukrainianwall.com

Он писал, что в результате ЧП был разрушен забор. "Возможно, подрыв!" – предположил пользователь.

На "Мотор Сич" в Запорожье произошло ЧП: что известно

t.me/Necheporenko_Denys

"Очевидцы утверждают, что похоже на взрыв, но осколков не видно (там очень темно). Забор разбросан в радиусе 10-15 метров", – добавил Нечепоренко.

В ГосЧС пояснили, что по ул. Деповская в Шевченковском районе города через естественные процессы (вероятно, проседание грунта) произошло разрушение конструкции. Никакого взрыва не было.

На "Мотор Сич" в Запорожье произошло ЧП: что известно

t.me/Necheporenko_Denys

На "Мотор Сич" в Запорожье произошло ЧП: что известно

t.me/Necheporenko_Denys

Отметим: контрольный пакет запорожского авиастроительного завода "Мотор Сич" принадлежит китайцам.

Предварительное место ЧП

Предварительное место ЧП

t.me/Necheporenko_Denys

На "Мотор Сич" в Запорожье произошло ЧП: что известно

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту хищения земель водного фонда в Запорожье. Среди фигурантов дела оказался топ-менеджер компании "Мотор Сич" Олимпий Покатов, также фигурируют другие местные чиновники.

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Автор
Дарья Дурова
Место
Украина Запорожье
Теги
фотографии видео взрыв "Мотор Сич"
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Валерий Максимов
Валерий Максимов
От же ж шалун – неугомонный. И не сидится ему в Кремле. Сегодня днём выступал на молодёжном форуме, а в перерыве, негодяй, умудрился отлучиться, тайно, на стерхах проникнуть на «Мотор сич» и подорвать забор, разметав его по территории. А самое главное, наглец, оставил старинную амфору и цинично выписал на остатках снега надпись желтым: Сало Уронили! Да, уж…)
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2
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Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Очередная диверсия русни. Им лишь бы только нагадить
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
это Крымские партизаны, про которых Небензя в ООН говорил, стопицот...
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