На "Мотор Сич" в Запорожье произошло ЧП: что известно

На заводе "Мотор Сич" в Запорожье в субботу, 7 марта, произошло ЧП – разрушение внешней кирпичной конструкции, – при этом в сети заявили о "взрыве".

Так, фото и видео в Telegram распространил местный активист Денис Нечепоренко, рассказав, что на месте происшествия работают спасатели (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

"Мотор Сич". Иллютрация Ukrainianwall.com

Он писал, что в результате ЧП был разрушен забор. "Возможно, подрыв!" – предположил пользователь.

t.me/Necheporenko_Denys

"Очевидцы утверждают, что похоже на взрыв, но осколков не видно (там очень темно). Забор разбросан в радиусе 10-15 метров", – добавил Нечепоренко.

В ГосЧС пояснили, что по ул. Деповская в Шевченковском районе города через естественные процессы (вероятно, проседание грунта) произошло разрушение конструкции. Никакого взрыва не было.

t.me/Necheporenko_Denys

t.me/Necheporenko_Denys

Отметим: контрольный пакет запорожского авиастроительного завода "Мотор Сич" принадлежит китайцам.

Предварительное место ЧП t.me/Necheporenko_Denys

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту хищения земель водного фонда в Запорожье. Среди фигурантов дела оказался топ-менеджер компании "Мотор Сич" Олимпий Покатов, также фигурируют другие местные чиновники.

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