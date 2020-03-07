На "Мотор Сич" в Запорожье произошло ЧП: что известно

На заводе "Мотор Сич" в Запорожье в субботу, 7 марта, произошло ЧП – разрушение внешней кирпичной конструкции, – при этом в сети заявили о "взрыве".
Так, фото и видео в Telegram распространил местный активист Денис Нечепоренко, рассказав, что на месте происшествия работают спасатели (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).
"Мотор Сич". Иллютрация
Ukrainianwall.com
Он писал, что в результате ЧП был разрушен забор. "Возможно, подрыв!" – предположил пользователь.
t.me/Necheporenko_Denys
"Очевидцы утверждают, что похоже на взрыв, но осколков не видно (там очень темно). Забор разбросан в радиусе 10-15 метров", – добавил Нечепоренко.
В ГосЧС пояснили, что по ул. Деповская в Шевченковском районе города через естественные процессы (вероятно, проседание грунта) произошло разрушение конструкции. Никакого взрыва не было.
t.me/Necheporenko_Denys
t.me/Necheporenko_Denys
Отметим: контрольный пакет запорожского авиастроительного завода "Мотор Сич" принадлежит китайцам.
Предварительное место ЧП
t.me/Necheporenko_Denys
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, недавно Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту хищения земель водного фонда в Запорожье. Среди фигурантов дела оказался топ-менеджер компании "Мотор Сич" Олимпий Покатов, также фигурируют другие местные чиновники.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!