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3 сентября • обновлено в 13:16
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На известном курорте Украины исчезла несовершеннолетняя девушка: фото и приметы

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В среду, 28 августа, жительница Кривого Рога (Днепропетровская область) Диана Захарова, 2002 года рождения, собрала вещи, уехала на море в Железный Порт Голопристанского района Херсонской области и не вернулась домой.

Как сообщили на странице "Розыск детей ГУНП в Херсонской области" в Facebook, Голопристанское отделения полиции Новокаховского ОП ГУНП в Херсонской области начало поиски несовершеннолетней.

Приметы Захаровой: рост – 163 см, вес – около 47 кг, худощавого телосложения, волосы прямые ниже плеч каштанового цвета, карие глаза.

Девушка, пропавшая на курорте

Девушка, пропавшая на курорте

Розыск детей ГУНП в Херсонской области

Девушка была одета в джинсовые шорты и обута в белые босоножки на платформе.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Херсон
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