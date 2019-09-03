На известном курорте Украины исчезла несовершеннолетняя девушка: фото и приметы

В среду, 28 августа, жительница Кривого Рога (Днепропетровская область) Диана Захарова, 2002 года рождения, собрала вещи, уехала на море в Железный Порт Голопристанского района Херсонской области и не вернулась домой.
Как сообщили на странице "Розыск детей ГУНП в Херсонской области" в Facebook, Голопристанское отделения полиции Новокаховского ОП ГУНП в Херсонской области начало поиски несовершеннолетней.
Приметы Захаровой: рост – 163 см, вес – около 47 кг, худощавого телосложения, волосы прямые ниже плеч каштанового цвета, карие глаза.
Девушка, пропавшая на курорте
Розыск детей ГУНП в Херсонской области
Девушка была одета в джинсовые шорты и обута в белые босоножки на платформе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В середине августа в Сумской области полиция разыскивала мать-одиночку, которая ушла из дома и не вернулась. У женщины остались трое малолетних детей.
Позже на Киевщине исчезло двое детей. Девочку удалось найти.
А в Днепропетровской области из больницы исчез 13-летний подросток. Через некое время в полиции сообщили, что мальчик нашелся.
В Киево-Святошинском районе Киевской области объявили в розыск двух несовершеннолетних девушек.
После этого в Киеве в районе Контрактовой площади загадочно исчезла девушка с татуировкой. Она выходила на связь 23 августа около 16:00, после чего ее телефон стал недоступен.
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