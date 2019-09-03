На известном курорте Украины исчезла несовершеннолетняя девушка: фото и приметы

В среду, 28 августа, жительница Кривого Рога (Днепропетровская область) Диана Захарова, 2002 года рождения, собрала вещи, уехала на море в Железный Порт Голопристанского района Херсонской области и не вернулась домой.

Как сообщили на странице "Розыск детей ГУНП в Херсонской области" в Facebook, Голопристанское отделения полиции Новокаховского ОП ГУНП в Херсонской области начало поиски несовершеннолетней.

Приметы Захаровой: рост – 163 см, вес – около 47 кг, худощавого телосложения, волосы прямые ниже плеч каштанового цвета, карие глаза.

Девушка, пропавшая на курорте Розыск детей ГУНП в Херсонской области

Девушка была одета в джинсовые шорты и обута в белые босоножки на платформе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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