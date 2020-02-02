На Харьковщине разгромили палатки "Партии Шария": появилось видео

В городе Дергачи Харьковской области разгромили две палатки политической силы "Партия Шария".

Соответствующее видео опубликовал в Facebook пользователь Владислав Пашко. По словам автора видео, в конфликте участвовали члены "Правого сектора", "Дергачевской альтернативы" и депутаты от партии "Самопоміч".

На записи видно, как группа людей отталкивает сторонников "Партии Шария" в фирменных шарфиках и опрокидывает две палатки. Затем происходит еще несколько стычек между нападавшими и агитаторами.

Глава партии блогер Анатолий Шарий заявил о том, что нападавшие задержаны и дают показания.

Событие прокомментировали в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.

"Во время акции... на площади Привокзальной в городе Дергачи, представители партии раздавали прохожим брошюры. К месту проведения мероприятия подошли семь человек. Они начали словесную перепалку, потом свалили палатку и разбросали печатную продукцию. Лица участников конфликта установлены. Ими оказались местные жители в возрасте от 29 до 53 лет", - сообщили в полиции.

"Все семеро получили повестки о вызове в качестве свидетелей на понедельник, 3 февраля, в Дергачевский отдела полиции. По факту происшествия следователи Дергачевского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская писательница Лариса Ницой призвала украинцев заблокировать YouTube-канал блогера Анатолия Шария. Писательница также официально озвучила претензию к блогеру, заявив, что "Шарий - российский пропагандист, который постоянно оскорбляет украинцев и их национальные символы".

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