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2 февраля • обновлено в 11:14
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На Харьковщине разгромили палатки "Партии Шария": появилось видео

4.1т
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В городе Дергачи Харьковской области разгромили две палатки политической силы "Партия Шария".

Соответствующее видео опубликовал в Facebook пользователь Владислав Пашко. По словам автора видео, в конфликте участвовали члены "Правого сектора", "Дергачевской альтернативы" и депутаты от партии "Самопоміч".

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На записи видно, как группа людей отталкивает сторонников "Партии Шария" в фирменных шарфиках и опрокидывает две палатки. Затем происходит еще несколько стычек между нападавшими и агитаторами.

Глава партии блогер Анатолий Шарий заявил о том, что нападавшие задержаны и дают показания.

На Харьковщине разгромили палатки "Партии Шария": появилось видео
На Харьковщине разгромили палатки "Партии Шария": появилось видео

Событие прокомментировали в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.

"Во время акции... на площади Привокзальной в городе Дергачи, представители партии раздавали прохожим брошюры. К месту проведения мероприятия подошли семь человек. Они начали словесную перепалку, потом свалили палатку и разбросали печатную продукцию. Лица участников конфликта установлены. Ими оказались местные жители в возрасте от 29 до 53 лет", - сообщили в полиции.

"Все семеро получили повестки о вызове в качестве свидетелей на понедельник, 3 февраля, в Дергачевский отдела полиции. По факту происшествия следователи Дергачевского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская писательница Лариса Ницой призвала украинцев заблокировать YouTube-канал блогера Анатолия Шария. Писательница также официально озвучила претензию к блогеру, заявив, что "Шарий - российский пропагандист, который постоянно оскорбляет украинцев и их национальные символы".

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Персона
Анатолий Шарий
Место
Украина Харьков
Теги
Самопоміч Правый сектор
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинцы, мне кажется, что вы уже привыкли жить в режиме турбулентности, перманентной революции и бардака. Для вас непрекращающийся cpaч - норма жизни. Вы ещё хоть помните, что такое мирная, дружная жизнь? Когда никто не оскорбляет язык и мову, когда восток болеет всей душой за спортсмена с запада, а запад за певца с востока. Когда была одна вера. Когда было живо 15 000 человек, погибших на Донбассе. Только представьте себе, 15 000. Когда западэнщина молилась бaндере, да и xyй с ней, пусть молится, но не навязывает это всей Украине, у которой другие герои... Когда работали заводы и люди не бежали из страны миллионами... Вы это все хотя бы помните?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Перепил Недо, Як ви дотепно жартуєте, я сміюся з вас
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Перепил Недо
Перепил Недо
Кристина Стефанова, ты уже из дурдома успела вернуться, или туда интернет провели?
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
Гнать поганой метлой рашистов
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Roma Roma
Roma Roma
Давно пора!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кризский Игорь, ага, главные запретители - это те, кто любит жаловаться на "клятый совок, когда все запрещали". Пи3дец вы демократы и эуропэйцы!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Roma Roma, Эту партию, как и самого Шария необходимо запретить, как коммунистов. До побачення телебачення.
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