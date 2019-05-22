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На Донбассе ликвидирован 23-летний террорист "Амбал": фотофакт

10.6тЧитать материал на украинском

На Донбассе ликвидирован 23-летний пособник оккупантов.

Фото террориста опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). По его данным, он был убит 20 мая в районе Горловки Донецкой области.

Яковенко "Амбал" Владимир из Добропольского района 25 сентября 1995 года рождения внесен в базу "Миротворец" как боевик незаконного вооруженного формирования.

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На Донбассе ликвидирован 23-летний террорист "Амбал": фотофакт

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

На Донбассе ликвидирован 23-летний террорист "Амбал": фотофакт

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

На Донбассе ликвидирован 23-летний террорист "Амбал": фотофакт

"Миротворец"

На Донбассе ликвидирован 23-летний террорист "Амбал": фотофакт

"Миротворец"

На Донбассе ликвидирован 23-летний террорист "Амбал": фотофакт

"Миротворец"

На Донбассе ликвидирован 23-летний террорист "Амбал": фотофакт

"Миротворец"

На Донбассе ликвидирован 23-летний террорист "Амбал": фотофакт

"Миротворец"

На Донбассе ликвидирован 23-летний террорист "Амбал": фотофакт

"Миротворец"

На Донбассе ликвидирован 23-летний террорист "Амбал": фотофакт

"Миротворец"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе были ликвидированы трое террористов. А 20 мая украинские воины одного оккупанта уничтожили, еще шестерых - ранили.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
УкраинаДонецк
Теги
войнатеррористы "ДНР"ДНР
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Скачут от радости хохложопые ублюдки, наблюдающие за войной, сидя за компьютерами. Поскачите еще немного - скоро война придет и в ваш дом, вот тогда и поскачете по полной программе.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Колорад Ваня, ты,уже забарикодировался под своим диваном,вояка?
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2
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Podyu Roman
Podyu Roman
Колорад Ваня, заводи диван, вояка.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Хорошее вато - дохлое вато.
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Рожа обезображена интеллектом...
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