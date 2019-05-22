На Донбассе ликвидирован 23-летний террорист "Амбал": фотофакт

На Донбассе ликвидирован 23-летний пособник оккупантов.

Фото террориста опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). По его данным, он был убит 20 мая в районе Горловки Донецкой области.

Яковенко "Амбал" Владимир из Добропольского района 25 сентября 1995 года рождения внесен в базу "Миротворец" как боевик незаконного вооруженного формирования.

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

"Миротворец"

"Миротворец"

"Миротворец"

"Миротворец"

"Миротворец"

"Миротворец"

"Миротворец"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе были ликвидированы трое террористов. А 20 мая украинские воины одного оккупанта уничтожили, еще шестерых - ранили.

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