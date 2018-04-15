Москва совершила катастрофическую ошибку с Крымом - Радзиховский

Россия, аннексировав Крым, совершила катастрофическую и неисправимую ошибку.

Такое мнение выразил российский политолог Леонид Радзиховский в интервью Haqqin.az, отметив, что сейчас Россия находится в "ситуации отступления, и наступать она не может".

"Москва совершила катастрофическую ошибку, присоединив Крым. Эта ошибка необратима, так как ни при каких обстоятельствах российская политическая элита не откажется от Крыма и Севастополя. И Запад, пользуясь этим фактором, будет все сильнее затягивать санкционную удавку, которую Россия сама себе натянула на шею", - сказал Радзиховский.

По словам политолога, у Кремля нет никаких физических или еще каких-то ресурсов, чтобы заниматься проблемами других стран, в частности конфликтами в Приднестровье, Южной Осетии, Нагорном Карабахе.

"Как говорится, дозанимались – и в Украине, и Грузии, и Сирии. Больше физических и психологических сил на такие занятия не остались", - уверен он.

Также Радзиховский добавил, что Россия с удовольствием закрыла бы вопрос Донбасса, если бы нашла удобный повод сделать это, сохранив лицо, показав общественности внутри страны и за рубежом, что отказ от Донбасса не является проигрышем, а очередной победой.

Как писал "Обозреватель", ранее Украине подсказали, как быстрее вернуть Донбасс и Крым.