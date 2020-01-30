Дом для Разумкова и $250 тысяч: мошенник с Одесщины провернул схему с продажей должности

В Одесской области мошеннику удалось провернуть обманную схему с продажей должности заместителя одного из институтов Национальной академии аграрных наук.
Как сообщается в статье OBOZREVATEL, предприимчивым аферистом оказался заместитель "Патриотической партии Украины", 58-летний Владимир З.
Одному из бывших чиновников Одесской области он представился "советником" президента Украины Владимира Зеленского и предложил решить вопрос с выгодным назначением. Взамен мошенник потребовал для своих "кураторов" (это президент Украины, глава Верховной Рады, руководитель Офиса президента и его заместитель, а также вице-премьер-министр) до марта 2020 года передать $250 тыс., а спикеру парламента Дмитрию Разумкову до конца года построить дом за $1,5 млн.
Взятка за должность
"Я и закон"
На этом аферист не остановился и позвонил президенту Национальной академии аграрных наук. Ему он уже представился "заместителем" главы ОПУ Андрея Богдана и предложил решить вопрос с назначением. Президент НААН согласился на сделку обманщика.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 ноября НАБУ задержало на взятке в 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента Светлану Кондзелю. Вместе с ней были задержаны и другие участники преступной группировки.
Также Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила, что кроме директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светланы Кондзели НАБУ задержало ее сообщников.
Высший антикоррупционный суд применил к Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Позже стало известно, что сообщница Кондзели, экс-заместительница министра культуры Виктория Лесничая несколько раз встречалась с кандидатом на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины" и убеждала его во влиятельности сотрудницы ОП.
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