Дом для Разумкова и $250 тысяч: мошенник с Одесщины провернул схему с продажей должности

В Одесской области мошеннику удалось провернуть обманную схему с продажей должности заместителя одного из институтов Национальной академии аграрных наук.

Как сообщается в статье OBOZREVATEL, предприимчивым аферистом оказался заместитель "Патриотической партии Украины", 58-летний Владимир З.

Одному из бывших чиновников Одесской области он представился "советником" президента Украины Владимира Зеленского и предложил решить вопрос с выгодным назначением. Взамен мошенник потребовал для своих "кураторов" (это президент Украины, глава Верховной Рады, руководитель Офиса президента и его заместитель, а также вице-премьер-министр) до марта 2020 года передать $250 тыс., а спикеру парламента Дмитрию Разумкову до конца года построить дом за $1,5 млн.

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На этом аферист не остановился и позвонил президенту Национальной академии аграрных наук. Ему он уже представился "заместителем" главы ОПУ Андрея Богдана и предложил решить вопрос с назначением. Президент НААН согласился на сделку обманщика.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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