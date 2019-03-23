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Минус восемь: ВСУ феерически отомстили террористам на Донбассе

1.4тЧитать материал на украинском

В пятницу, 22 марта, террористы на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.

В результате один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. По данным украинской разведки, 22 марта огнем ликвидировали три боевика и пять ранили.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинских защитников обстреляли дважды из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – вблизи с.Водяное, из снайперского оружия – в районе н.п. Новомихайловка.

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Минус восемь: ВСУ феерически отомстили террористам на Донбассе

"Донецкие новости"

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики провели четыре обстрела: дважды из минометов калибра 120 мм, а также с минометов 82-го калибра – вблизи с.Новоалександровка, из минометов калибра 120 мм – в районе н.п. Новозвановка, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-1.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

Минус восемь: ВСУ феерически отомстили террористам на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные метким ударом уничтожили очередной объект террористов на Донбассе. В этот раз бойцы Объединенных сил разбили склад боеприпасов боевиков.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Очередная бумажная перемога Гыгыгы!!!
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