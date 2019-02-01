Масштабное ДТП с маршруткой на Одесщине: названо имя второй погибшей

В результате кровавого ДТП в Одесской области с участием пассажирской маршрутки и легкового автомобиля BMW на "еврономерах", скончалась еще одна пострадавшая. Таким образом, количество жертв аварии увеличилось до двух.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Килийской ОТГ Павел Бойченко. Он уточнил, что врачам не удалось спасти жизнь женщине.

"От полученных травм умерла Унтила Майя Сидоровна, уроженка с. Дмитровка Килийского района, 1978 года рождения", — написал он.

ДТП под Одессой Facebook Павел Бойченко

Кроме того, он сравнил данное ДТП с преднамеренным убийством.

"Случаются ДТП, но это больше похоже на убийство! За рулём БМВ - евробляхера был водитель, находящийся в розыске за совершение преступлений! Мопед, который был замечен на месте аварии, лежал в багажнике БМВ (не сложно догадаться почему). В автомобиле также находились попутчики, мягко выражаясь, с сомнительной репутацией! Случившееся больше похоже на закономерность, чем на несчастный случай!", — добавил Бойченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области днем 31 января произошло масштабное ДТП с участием маршрутки. Один человек погиб — 14-летняя пассажирка маршрутки Ксения Манько, еще 13 человек получили травмы.

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