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"Люди на последнем издыхании": в "ЛНР" рассказали об издевательствах оккупантов

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В оккупированном Луганске в школах не хватает учителей, а замены уроков оккупанты перестали оплачивать.

Педагоги жалуются, что они часто болеют, и попадают в больницы в истощенном состоянии, передает LIGA.net.

"Мы тут выживаем, очень тяжело, над людьми просто издеваются. В школах Луганска – полный беспредел! Много учителей болеют, не выдерживают нагрузки, попадают в больницу в обморочном состоянии, замены не оплачиваются", – рассказал один из педагогов в Луганске.

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Он отметил, что в итоге уроки не проводятся вообще: "И дети идут к третьему, четвертому уроку. Образование в Луганске поползло вниз".

Другой учитель добавил, что 20-30% педагогов по состоянию на 8 апреля болеют.

"И их никто не заменяет. Люди на последнем издыхании, у них нет сил вообще, кадров нет, а молодежь не идет в школу работать", – поделился он.

Отмечается, что в среднем зарплата учителя составляет примерно 7-8 тысяч рублей (3,5-4 тысячи гривен).

"Ранее хоть замены оплачивались, было выгодно, потому что дополнительный заработок шел, какую-то копейку зарабатывал, а сейчас этого просто нет", – подытожил он.

Оккупированный Луганск

Оккупированный Луганск

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Место
УкраинаЛуганск
Тег
Новости ЛНР
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