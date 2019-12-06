Лицо в гематомах, на майке кровь: родители погибшего подростка пошли на кардинальные меры

Родители 14-летнего Дениса Чаленко из Прилук, вокруг смерти которого разгорелся скандал, планируют делать эксгумацию тела сына.
Они не верят в то, что Денис мог упасть и сам убиться и не признают результаты киевской экспертизы. Об этом сообщает ТСН.
Согласно данным полиции, парень мог упасть и удариться головой, а жестокого избиения подростка не было. Родители же уверены, что Дениса на самом деле убили. В то же время стало известно, что найденные родными парня в нескольких сотнях метров от места его гибели следы крови – не кровь.
"Я ребенка сам видел. Две здоровенные гематомы под глазами, кровь у него из носа шла. У него была майка в крови, колени грязные и брюки грязные. Это ребенок, получается, сидела на коленях. Как они могут говорить, что он в горизонтальном положении лежал", – заявил отец Дениса Виктор Чаленко.
Родители Дениса Чаленко готовы к эксгумации
Ранее эксперты нашли у подростка под ногтями следы чужого эпителия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях. Официальная версия правоохранителей – несчастный случай. Однако родители юноши уверены, что сына жестоко убили, положив тело на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.
В городе Прилуки на Черниговщине вечером 31 октября у отдела полиции провели акцию протеста с требованием расследовать гибель Дениса Чаленко. Активисты кричали "Позор!" и жгли шины.
После гибели подростка на Черниговщине руководителя местной полиции отстранили от должности. Смерть Дениса Чаленко связывают с детьми киевских судей, из-за чего дело вызвало общественный резонанс.
5 ноября в Прилуках простились с 14-летним Денисом Чаленко. Родители решили похоронить ребенка, не дожидаясь результатов экспертизы.
Позже родители Дениса показали следы избиения на теле сына. В полиции же обещали расследовать смерть подростка должным образом и даже приобщить к делу Генпрокуратуру.
Правоохранители в течении недели (11-16 ноября) провели 17 экспертиз по расследованию смерти 14-летнего Дениса Чаленко.
Полицейские, расследующие резонансную гибель в Прилуках 14-летнего Дениса Чаленко, могли умышленно выдать убийство за несчастный случай. Такое мнение высказал в эфире ObozTV юрист Игорь Степанов.
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