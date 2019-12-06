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6 декабря • обновлено в 07:45
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Лицо в гематомах, на майке кровь: родители погибшего подростка пошли на кардинальные меры

3.3т
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Родители 14-летнего Дениса Чаленко из Прилук, вокруг смерти которого разгорелся скандал, планируют делать эксгумацию тела сына.

Они не верят в то, что Денис мог упасть и сам убиться и не признают результаты киевской экспертизы. Об этом сообщает ТСН.

Согласно данным полиции, парень мог упасть и удариться головой, а жестокого избиения подростка не было. Родители же уверены, что Дениса на самом деле убили. В то же время стало известно, что найденные родными парня в нескольких сотнях метров от места его гибели следы крови – не кровь.

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"Я ребенка сам видел. Две здоровенные гематомы под глазами, кровь у него из носа шла. У него была майка в крови, колени грязные и брюки грязные. Это ребенок, получается, сидела на коленях. Как они могут говорить, что он в горизонтальном положении лежал", – заявил отец Дениса Виктор Чаленко.

Родители Дениса Чаленко готовы к эксгумации

Родители Дениса Чаленко готовы к эксгумации

Ранее эксперты нашли у подростка под ногтями следы чужого эпителия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
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