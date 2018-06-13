"Л/ДНР" терпят поражение на Донбассе: уничтожены террористы и техника

Бойцы Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали пятерых террористов, четверо были ранены. Также удалось уничтожить бронированную машину противника.

В ходе боевых действий 12 июня и утром 13 июня погиб один защитник Украины, двое получили ранения, сообщает пресс-служба ООС.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. На горловском направления в районе населенного пункта Луганское. Враг активизировался на донецком направлении вблизи Новотроицкого. Не прекращаются бои на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединский.

Российско-оккупационные войска 32 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 9 раз применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм.

"С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления огневых точек врага, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне отвода вооружения на Донбассе прошли успешные учения танкистов. Основная задача - определить уровень подготовки бойцов к контрнаступлению.