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29 ноября • обновлено в 11:59
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Опасное соседство: как бизнесмены "кошмарят" украинцев

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Привычная жизнь обитателей многоквартирного дома обычно меняется с появлением хостела. Антисанитария, криминал, пожары – стандартный набор "неудобств", зачастую связанных с мини-общежитиями.

О том, как в Украине регулируется подобная проблема – в материале OBOZREVATEL.

Квартира раздора

Цены в хостелах довольно демократичные 150 грн в сутки за койко-место в Киеве. Контингент самый разный. Но нередко услугами мини-общежитий пользуются социально неблагополучные категории населения, а также личности с криминальным прошлым.

Полиция и скорая – частые гости хостелов

Полиция и скорая – частые гости хостелов

К примеру, недавний взрыв в доме на улице Олеся Гончара, 67 в центре Киева местные жители связывают с жильцами отеля-общежития на втором этаже их дома.

"Возможно, уезжая, кто-то из жильцов подложил взрывное устройство. У людей сейчас на руках много оружия", – рассказал OBOZREVATEL местный житель. Он отметил, что не так давно в хостеле уже были разборки между "командировочными".

Взрыв в доме по ул. Олеся Гончара в Киеве

Взрыв в доме по ул. Олеся Гончара в Киеве

Информатор

А вот другой случай. На улице Митрополита Андрея Шептицкого в Днепровском районе столицы молодой человек изнасиловал в подъезде 47-летнюю женщину. Оба проживали в одном и том же хостеле.

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На улице Жилянской, 107, в Киеве неделю назад вспыхнул пожар в помещении административного здания, которое использовали как хостел. Выгорело 10 квадратных метров, пострадавших не было.

Таких печальных примеров – масса. Все они говорят лишь об одном – одновременное пребывание большого количества людей в помещении, которое для это не предназначено, рискует вылиться в ЧП.

А это пожар в хостеле летом 2018 года. Горело здание на улице Кибальчича у Києві

А это пожар в хостеле летом 2018 года. Горело здание на улице Кибальчича у Києві

Jenia Radionov: скриншот с видео

Вне закона

Государственные органы с подобными "ночлежками" разбираться не спешат. Одна из причин – пробелы в законодательстве.

"Понятия "хостел" в законодательстве отсутствует. Размещаются они, как правило, в квартирах, куда ни спасатели, ни правоохранители зайти не могут, так как это частная собственность", – рассказала OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Опасное соседство: как бизнесмены "кошмарят" украинцев

Фото: С. Гальченко – "Сегодня"

Эксперт в области отельного бизнеса Дмитрий Заруба считает, что серьезной нормативной базы по вопросу отелей-общежитий за последние лет 10 не появилось.

"Никаких нормативных документов, которые бы требовали от собственников квартиры как-то оформить хостел, на сегодня нет", – рассказал он.

Штрафы и согласие жильцов

Пока приходится говорить лишь об инициативах. В Верховной Раде с апреля нынешнего года зарегистрированы два законопроекта о деятельности хостелов.

Документ №10237 предлагает штрафовать владельцев квартиры, использующих их не по назначению. Сумма штрафов 34-51 тыс. грн (при повторном нарушении – 85 тыс. грн). Желающие зарабатывать на квартирантах обязаны выделить шесть квадратных метров на человека от общей площади квартиры. Площадь жилого помещения при этом должна составлять четыре "квадрата" на человека.

Хостел (иллюстрация)

Хостел (иллюстрация)

Законопроект 10237-1 от предыдущего отличается тем, что у хостела должен быть отдельный вход. Также жильцы должны дать согласие на функционирование мини-отеля в своем доме.

Свой интерес

Пока законодатели тянут резину, мини-общежития появляются в многоэтажках как грибы после дождя спрос рождает предложение.

К тому же, некоторые должностные лица и силовики нередко имеют свои дивиденды от таких "ночлежек", рассказал нам собеседник, знакомый с работой правоохранительных органов.

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По его словам, участковый в курсе, где в его районе обустроены нелегальные хостелы. Также в курсе работники ГСЧС, представители благоустройства районных администраций, держатель дома.

"Почему они не действовали – другой вопрос. Возможно, причина в ненадлежащем отношении к работе или предприниматель отеля-общежития работает с их ведома", – рассказал наш собеседник.

В результате жителям домов, страдающих от подобных заведений, приходится рассчитывать на собственные силы. Пример – дом на ул. Кустанайской, 7 в Голосеевском районе Киева, где жильцы несколько лет добивались выселения нелегального хостела.

На сегодняшний день по делу идут суды. Также после публикации в СМИ полиция открыла уголовное производство по статье "самоуправство".

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал
Место
Украина Киев
Теги
криминал жилье
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
так и живем.
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