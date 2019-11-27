Опасное соседство: как бизнесмены "кошмарят" украинцев

Привычная жизнь обитателей многоквартирного дома обычно меняется с появлением хостела. Антисанитария, криминал, пожары – стандартный набор "неудобств", зачастую связанных с мини-общежитиями.

О том, как в Украине регулируется подобная проблема – в материале OBOZREVATEL.

Квартира раздора

Цены в хостелах довольно демократичные – 150 грн в сутки за койко-место в Киеве. Контингент самый разный. Но нередко услугами мини-общежитий пользуются социально неблагополучные категории населения, а также личности с криминальным прошлым.

Полиция и скорая – частые гости хостелов

К примеру, недавний взрыв в доме на улице Олеся Гончара, 67 в центре Киева местные жители связывают с жильцами отеля-общежития на втором этаже их дома.

"Возможно, уезжая, кто-то из жильцов подложил взрывное устройство. У людей сейчас на руках много оружия", – рассказал OBOZREVATEL местный житель. Он отметил, что не так давно в хостеле уже были разборки между "командировочными".

Взрыв в доме по ул. Олеся Гончара в Киеве Информатор

А вот другой случай. На улице Митрополита Андрея Шептицкого в Днепровском районе столицы молодой человек изнасиловал в подъезде 47-летнюю женщину. Оба проживали в одном и том же хостеле.

На улице Жилянской, 107, в Киеве неделю назад вспыхнул пожар в помещении административного здания, которое использовали как хостел. Выгорело 10 квадратных метров, пострадавших не было.

Таких печальных примеров – масса. Все они говорят лишь об одном – одновременное пребывание большого количества людей в помещении, которое для это не предназначено, рискует вылиться в ЧП.

А это пожар в хостеле летом 2018 года. Горело здание на улице Кибальчича у Києві Jenia Radionov: скриншот с видео

Вне закона

Государственные органы с подобными "ночлежками" разбираться не спешат. Одна из причин – пробелы в законодательстве.

"Понятия "хостел" в законодательстве отсутствует. Размещаются они, как правило, в квартирах, куда ни спасатели, ни правоохранители зайти не могут, так как это частная собственность", – рассказала OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Фото: С. Гальченко – "Сегодня"

Эксперт в области отельного бизнеса Дмитрий Заруба считает, что серьезной нормативной базы по вопросу отелей-общежитий за последние лет 10 не появилось.

"Никаких нормативных документов, которые бы требовали от собственников квартиры как-то оформить хостел, на сегодня нет", – рассказал он.

Штрафы и согласие жильцов

Пока приходится говорить лишь об инициативах. В Верховной Раде с апреля нынешнего года зарегистрированы два законопроекта о деятельности хостелов.

Документ №10237 предлагает штрафовать владельцев квартиры, использующих их не по назначению. Сумма штрафов – 34-51 тыс. грн (при повторном нарушении – 85 тыс. грн). Желающие зарабатывать на квартирантах обязаны выделить шесть квадратных метров на человека от общей площади квартиры. Площадь жилого помещения при этом должна составлять четыре "квадрата" на человека.

Хостел (иллюстрация)

Законопроект 10237-1 от предыдущего отличается тем, что у хостела должен быть отдельный вход. Также жильцы должны дать согласие на функционирование мини-отеля в своем доме.

Свой интерес

Пока законодатели тянут резину, мини-общежития появляются в многоэтажках как грибы после дождя – спрос рождает предложение.

К тому же, некоторые должностные лица и силовики нередко имеют свои дивиденды от таких "ночлежек", рассказал нам собеседник, знакомый с работой правоохранительных органов.

По его словам, участковый в курсе, где в его районе обустроены нелегальные хостелы. Также в курсе работники ГСЧС, представители благоустройства районных администраций, держатель дома.

"Почему они не действовали – другой вопрос. Возможно, причина в ненадлежащем отношении к работе или предприниматель отеля-общежития работает с их ведома", – рассказал наш собеседник.

В результате жителям домов, страдающих от подобных заведений, приходится рассчитывать на собственные силы. Пример – дом на ул. Кустанайской, 7 в Голосеевском районе Киева, где жильцы несколько лет добивались выселения нелегального хостела.

На сегодняшний день по делу идут суды. Также после публикации в СМИ полиция открыла уголовное производство по статье "самоуправство".

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