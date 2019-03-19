Кучи денег, золото и оружие: в Украине накрыли финансовую пирамиду

В Украине разоблачили финансовую пирамиду, жертвами которой стали тысячи граждан Украины и Евросоюза.

В пресс-службе СБУ сообщили, что мошенники под видом инвестиционной компании "Forex Trend Limіted" завладели более 340 млн гривнами доверчивых людей.

"Финансовые ресурсы "выводились" злоумышленниками через цепь обществ с признаками "фиктивности" на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши, как на территории Украины, так и стран ЕС", – сказано в сообщении.

Спецслужбы провели обыски в домах участников "пирамиды" и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. В ходе обысков были изъяты наличные деньги, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).

СБУ накрыла финансовую пирамиду СБУ

СБУ накрыла финансовую пирамиду СБУ

СБУ накрыла финансовую пирамиду СБУ

СБУ накрыла финансовую пирамиду СБУ

СБУ накрыла финансовую пирамиду СБУ

СБУ накрыла финансовую пирамиду СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в популярную сеть украинских военторгов нагрянули с обысками.

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