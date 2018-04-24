Авиация России уходит в крутое пике: санкции, отказ иностранных партнеров от совместных проектов, вечные переносы сроков на совсем далекие перспективы, да и просто техническое отставание от Запада, планомерно добивают российскую авиационную промышленность.

И новый удар нанесла Индия, которая является одним из ключевых покупателей российского оружия в мире. Официальный Дели вышел из проекта совместного создания истребителя пятого поколения, на основе нахваленного Кремлем Су-57.

Вердикт от Индии звучит как диагноз: российский истребитель не отвечает заявленным требованиям по скрытности, у него некачественная боевая авионика, радары и датчики российской разработки. И это легло в копилку недавней критики уже закупленных МиГ-29 и Су-30, которые постоянно ломаются.Для Москвы, Су-57 является важным элементом пропаганды, которая твердит о его незаметности, несокрушимости и возможности просто испепелять разнообразных попирателей скреп. Разумеется, не афишируя то, что разработка этого самолета началась 18 лет назад, а намеченные сроки поставки в войска постоянно сдвигаются последние несколько лет, угрожая окончательно перенестись на "после 2020" года. Как и не заикаются о том, что пока весь заказ от Кремля на Су-57 - 12 машин. Российские СМИ также стараются молчать о том, что построенные Су-57 оснащаются старыми двигателями, а обещанные "не имеющих аналогов в мире" движки с индексом "изделие 30", все также продолжают испытание.

Даже попытка доказать "мощу" Су-57 в Сирии в феврале этого года, обратилась пшиком. Как признал сам министр обороны РФ Сергей Шойгу, истребители там были всего два дня. Правда, по какой-то странной причине, так и не поучаствовали в съемке красочных видео для российской пропаганды.

Но зато теперь Су-57 показательно готовятся к пролету над Красной площадью 9 мая. Разумеется, лишь для того, чтобы все кремлевские телеканалы крупным планом показали Путина, прижавшего к ботоксному лбу свою ручонку.

Примечательно, что создание Су-57 было в свое время ответом на американский F-22, который прекратили выпускать еще в 2011 году, построив под 200 штук. И теперь в США весьма тихо, не афишируя и не бросаясь громкими фразами, ведут разработку истребителя уже шестого поколения.

Но Су-57 это лишь вершина айсберга, ведь его разработка под индексом ПАК-ФА, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, изначально должна была идти практически бок о бок с созданием нового бомбардировщика. Работа над ним идет под индексом ПАК-ДА, то есть он все такой же перспективный комплекс, но уже дальней авиации.

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Сроки выпуска ПАК-ДА, как и в случае с Су-57 также постоянно переносятся, но теперь уже не просто на "после 2020 года", а вообще "отложены". При этом ничего "нового" ПАК-ДА собой не представляет, это самолет типа "летающее крыло" со взлетной массой 145 тонн и полезной нагрузкой 30 тонн. Для сравнения, у взлетевшего еще конце 80-х годов прошлого века легендарного американского B-2: взлетная масса 171 тонна, а полезная нагрузка - 27 тонн.

И вместо ускорения разработки "отложенных" ПАК-ДА Кремль принял решение модернизировать то, что есть. А именно: невероятно старый Ту-95, впервые поднявшийся в воздух еще при Сталине в 1952 году, а также брежневские Ту-22М и Ту-160. Ни при череде быстроменяющихся генсеков, ни при Горбачеве, ни при Ельцине, как и при Путине, авиапром России выдавить из себя новый бомбардировщик так и не смог.

В целом, этот путь для России вполне логичный, ведь нахваленные Кремлем Су-30, Су-34 и Су-35 - все тот же модернизированный Су-27, родом из конца 70-х. И клепая очередную модернизацию этого самолета четвертого поколения, в Москве не устают добавлять гордо придуманное поколение 4++. Добавляя, что в ближнем бою у российских самолетов будет неоспоримое преимущество.

Правда вся концепция малозаметных самолетов, которую основали в США, заключается в том, чтобы расстрелять цели не то что, не входя в ближний бой, а вообще до того, как противник поймет, что он уже в прицеле.