Крушение Boeing-777: эксперт раскрыл интерес Нидерландов

Голландия сильно заинтересована в расследовании трагедии с самолетом рейса Малазийских авиалиний МН17.

Несмотря на непростой процесс следствия, Россия все же будет вынуждена признать вину. Об этом говорится в блоге независимого авиационного эксперта Вадима Лукашевича, опубликованного на OBOZREVATEL.

"Вопрос, почему это сделано сейчас. Возможно, я назову некую конспирологическую версию. Россия закончила строительство Крымского моста, а все технологии передавали для этого строительства 5 голландских фирм. Теперь в Голландии они попадают под официальное расследование за нарушение санкций против России. Но их заработок наверняка перекроет возможные штрафы. То есть, мост открыли, можно и отчет давать", – отметил Лукашевич.

По его словам, голландцы сильно зависят от торговых отношений с Россией, потому возникает двоякая ситуация: надо найти виновных и наказать их, но есть интересы бизнеса.

"Но голландцы вцепились в это расследование зубами. Сколько еще будет этих следствий – посмотрим, но то, что конец неизбежен – это точно. Сегодня голландцы заявили об этом еще раз. Совершено преступление, погибло 298 человек, и голландцы будут работать до тех пор, пока вина не будет доказана. Кто виноват – они уже знают", – подчеркнул эксперт.

Лукашевич также добавил, что любой суд или трибунал – это состязательная процедура, в которой есть обвинение и защита обвиняемых.

"А Россия ни на какое сотрудничество не идет. Она не будет выдавать ни свидетелей, ни улик, ничего. Будет лгать и прятаться. Поэтому процесс будет непростой. Потребуются годы, и есть примеры в истории. Но в итоге Россия вынуждена будет признать свою вину. Это будет политическим решением и не при нынешней российской власти", – написал он.

По мнению эксперта, до того времени ничего не произойдет.

"После решения суда, безусловно, будут последствия. Сами посудите, верховный главнокомандующий, чьи Вооруженные силы убили 298 человек, через 2-3 недели будет открывать Чемпионат мира по футболу. Это уже нонсенс. Но решения суда нет, и мы ничего не будем сделать. А вот когда будет доказана вина конкретных персоналий, - тут уже никуда не денешься. Будут другие санкции и другие решения и к России, и к ее руководству", – резюмировал Лукашевич.

Напомним, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании "Malaysia Airlines", который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек, в том числе дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук". Кроме того, были опубликованы доказательства и полный текст отчета.

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