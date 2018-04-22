Кремль устроил подлую провокацию на Донбассе

Российско-оккупационные войска в зоне АТО на Донбассе устроили очередную провокацию, распространив лживую информацию об обстрелах ВСУ мирного населения.

"В связи с очередным обвинением Вооруженных Сил Украины в обстреле гражданского населения, штаб Антитеррористической операции заявляет, что подобные сообщения оккупационных СМИ является очередной провокацией, инсценированном главарями российско-оккупационных войск", - сообщается в Facebook на странице пресс центра штаба АТО.

Отмечается, что силы АТО, как и раньше, продолжают придерживаться Минских договоренностей и режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон.

Как писал "Обозреватель", накануне Украина понесла потери на Донбассе из-за нападения террористов.

Также сообщалось, что 21 апреля Донбасс пережил самую мощную атаку террористов за последний год.