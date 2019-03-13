Коррупция в оборонке Украины: в деле разгорелся новый скандал из-за НАБУ

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что в деле подставной фирмы "Оптимумспецдеталь", замешанной в коррупционном скандале в оборонке, исчезла часть материалов.
С таким заявлением он выступил во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады о расследовании хищений в Вооруженных силах Украины, передает "Украинская правда".
Речь идет о первом деле, в котором была упомянута "Оптимумспецдеталь". Отмечается, что расследование вело НАБУ и, заморозив следствие в 2016 году, детективы заявили об отсутствии перспектив производства.
"2 марта 2016 детективы НАБУ внесли в реестр сведения о преступлении. Суть возможного преступления заключалась в фиктивной поставке на Харьковский бронетанковый завод рядом предприятий, среди них и "Оптимумспецдеталь", запчастей и комплектующих. Всего на сумму 5,6 млн гривен", – пояснил глава САП.
НАБУ
ukraina.ru
"Я до сих пор не получил ответ от директора НАБУ, где эти материалы. Но я получил ответ от главного военного прокурора Матиоса, который подтвердил, что эти материалы направлялись. И действительно там было 87 листов переписки, где упоминались Гладковские", – заявил Холодницкий.
Назар Холодницкий
Новое Время
Вместе с тем, директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что журналистов Bihus.info вызвали для дачи пояснений в рамках открытого уголовного производства о возможном получении неправомерной выгоды сотрудниками Национального антикоррупционного бюро, уточняет "Интерфакс-Украина".
В ГБР подчеркнули необходимость получить доступ к материалам проверок: "Мы все заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее провести объективное полное расследование и получить ответы на все вопросы".
ГБР
24 Канал
В частности, в центре расследования оказалась информация журналистов о том, что фигурант дела Виталий Жуков требовал от другого фигуранта – Андрея Рогозы, – решения вопроса на уровне заместителя директора НАБУ Гизо Углавы об "ошибочном внесении" в список фиктивных фирм "Оптимумспецдеталь". Позже появился документ, свидетельствующий якобы об изменении списка.
Отметим, в НАБУ опровергли все обвинения и заверили, что не вычеркивали из указанного списка "Оптимумспецдеталь".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистовиз-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".
При этом Гладковский-старший признался, что Украина действительно закупает запчасти у России, однако инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Журналисты также сообщили, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома".
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