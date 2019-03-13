Коррупция в оборонке Украины: в деле разгорелся новый скандал из-за НАБУ

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что в деле подставной фирмы "Оптимумспецдеталь", замешанной в коррупционном скандале в оборонке, исчезла часть материалов.

С таким заявлением он выступил во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады о расследовании хищений в Вооруженных силах Украины, передает "Украинская правда".

Речь идет о первом деле, в котором была упомянута "Оптимумспецдеталь". Отмечается, что расследование вело НАБУ и, заморозив следствие в 2016 году, детективы заявили об отсутствии перспектив производства.

"2 марта 2016 детективы НАБУ внесли в реестр сведения о преступлении. Суть возможного преступления заключалась в фиктивной поставке на Харьковский бронетанковый завод рядом предприятий, среди них и "Оптимумспецдеталь", запчастей и комплектующих. Всего на сумму 5,6 млн гривен", – пояснил глава САП.

НАБУ ukraina.ru

"Я до сих пор не получил ответ от директора НАБУ, где эти материалы. Но я получил ответ от главного военного прокурора Матиоса, который подтвердил, что эти материалы направлялись. И действительно там было 87 листов переписки, где упоминались Гладковские", – заявил Холодницкий.

Назар Холодницкий Новое Время

Вместе с тем, директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что журналистов Bihus.info вызвали для дачи пояснений в рамках открытого уголовного производства о возможном получении неправомерной выгоды сотрудниками Национального антикоррупционного бюро, уточняет "Интерфакс-Украина".

В ГБР подчеркнули необходимость получить доступ к материалам проверок: "Мы все заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее провести объективное полное расследование и получить ответы на все вопросы".

ГБР 24 Канал

В частности, в центре расследования оказалась информация журналистов о том, что фигурант дела Виталий Жуков требовал от другого фигуранта – Андрея Рогозы, – решения вопроса на уровне заместителя директора НАБУ Гизо Углавы об "ошибочном внесении" в список фиктивных фирм "Оптимумспецдеталь". Позже появился документ, свидетельствующий якобы об изменении списка.

Отметим, в НАБУ опровергли все обвинения и заверили, что не вычеркивали из указанного списка "Оптимумспецдеталь".

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