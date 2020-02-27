Начальник отдела прокуратуры Киевской области Сергей Красножон уведомлял одесского "короля контрабанды" Вадима Альперина о запланированных следственных действиях против него.

Об этом идет речь в расследовании "Слідство.Інфо" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, в распоряжении журналистов оказалась "черная бухгалтерия" и переписки Альперина, из которых следует, что бизнесмен мог платить взятки за преследование конкурентов и правоохранителей, которые вели расследование против подконтрольных ему компаний.

"Королю контрабанды" Альперину прокурор сливал тайны следствия РБК-Украина

Оказалось, что в ноябре 2017 Альперин переписывался с должностным лицом прокуратуры Киевской области Сергеем Красножоном.

Он получал сообщение в мессенджере Telegram от абонента, подписанного в его телефоне как "Прокур.Сергей.область". Мужчина писал, что группа правоохранителей, которая вела расследование по Альперину, выехала в Одессу. Прокурор предлагал бизнесмену за денежное вознаграждение узнать детали этого дела и планы правоохранителей.

Личность Сергея Красножона журналисты установили с помощью специальных программ, узнали его номер.

Сам прокурор открестился от переписки и заявил, что не знаком с Альпериным и никогда не передавал ему информацию за взятки. На уточняющий вопрос, кто из его номера посылал сообщение, чиновник прокуратуры ответил: "Мы же в кабинете не по одному сидим. Я и компьютер оставляю в кабинете, и все оставляю".

Прокурор Красножон предлагал Альперину данные за деньги Скриншот из видео

По данным журналистов, Альперин также поддерживал связь с главой Одесского окружного административного суда Олегом Глуханчук. Он мог помогать контрабандисту решать проблемы в судах, касающиеся подконтрольных ему компаний.

Напомним, следствие считает Альперина руководителем преступной организации, совершившей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что Альперину "сливали" информацию следствия, впервые рассказал в ноябре 2019 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Имен он не называл.

Тогда же стало известно, что в 2018 году Альперину поступило сообщение от абонента "Саша Казна" – с фотографиями материалов уголовного производства. По словам прокурора САП, это было фото с ответом Государственной казначейской службы на запрос НАБУ по арестованным счетам, вероятно, связанным с Альпериным.

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