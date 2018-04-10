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"Концлагерь!" Появились новые жуткие фото из оккупированного Крыма

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Сеть ужаснули снимки автовокзала в Ялте в аннексированном Россией Крыму, который со всех сторон огражден забором.

Соответствующие фото опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. "Ялта, автовокзал. Образы Крыма. Каникулы строгого режима. Точка ограничения", - подписаны снимки.

Пользователи сети были поражены увиденным, отметив, что для "полной картины" на заборах не хватает колючей проволоки".

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"Концлагерь", "ГУЛАГ наше все", "Не раскрыта тема досмотра - где делать качественный шмон?" "колючей проволоки не хватает", - пишут комментаторы.

Как писал "Обозреватель", в оккупированном Россией Крыму в пионерском лагере детей учат пользоваться оружием.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаЯлта
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