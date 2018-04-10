"Концлагерь!" Появились новые жуткие фото из оккупированного Крыма

Сеть ужаснули снимки автовокзала в Ялте в аннексированном Россией Крыму, который со всех сторон огражден забором.

Соответствующие фото опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. "Ялта, автовокзал. Образы Крыма. Каникулы строгого режима. Точка ограничения", - подписаны снимки.

Пользователи сети были поражены увиденным, отметив, что для "полной картины" на заборах не хватает колючей проволоки".

"Концлагерь", "ГУЛАГ наше все", "Не раскрыта тема досмотра - где делать качественный шмон?" "колючей проволоки не хватает", - пишут комментаторы.

Ялта,автовокзал

Образы Крыма

Каникулы строгого режима

ТочкаОграничения pic.twitter.com/Lx0atTIrnP — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 9 квітня 2018 р.

Как писал "Обозреватель", в оккупированном Россией Крыму в пионерском лагере детей учат пользоваться оружием.