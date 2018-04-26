Когда откроют Крымский мост: уточнен срок

Оккупанты планируют открыть движение транспорта на Крымском мосту во второй половине мая.

С таким заявлением перед журналистам выступил заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин, передает РИА "Новости".

"Вчера мы завершили работы по укладке асфальтобетона на всем протяжении 19 км, заканчиваются работы по установке барьерного ограждения, установлены опоры освещения. Мы вышли на финишную прямую – автодорожный мост готов на 98%. Во второй половине мая, как раз к курортному сезону, мы будем готовы к открытию движения", – похвастался Рыженькин.

Он добавил, что на сегодняшний день мостостроители "наводят последние штрихи" перед открытием.

В мае проезд будет разрешен только для легкового транспорта и автобусов. Осенью 2018 года запланировано открыть движения для грузового транспорта.

Стоит отметить, что до этого ходили слухи об открытии движения на инаугурацию президента РФ Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Также сообщалось, что это может произойти на 9 мая.

Как сообщал "Обозреватель", ранее блогеры показали видео первой поездки по Крымскому мосту.