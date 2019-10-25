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25 октября • обновлено в 19:57
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Киллер из "ДНР": появились новые детали кровавой перестрелки в Харькове. Фото

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Киллер Алексей Титов, устроивший смертельную стрельбу в Харькове, был жителем оккупированной Горловки.

"Им оказался житель города Горловка Донецкой области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности", - сообщили в полиции.

В свою очередь в телеграм-канале "Раклы" заявили, что нападавший имел при себе минимум пять ручных гранат Ф-1, а также оставил на месте перестрелки австрийский пистолет "Глок" с глушителем и израильский пистолет-пулемёт "Узи".

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После побега с места инцидента Титов поджог свой автомобиль, после чего взорвал себя гранатой. Полиция подтвердила, что это были разборки между двумя преступными группировками.

Перестрелка в Харькове

Перестрелка в Харькове

телеграм-канал "Раклы"

Перестрелка в Харькове

Перестрелка в Харькове

телеграм-канал "Раклы"

Перестрелка в Харькове

Перестрелка в Харькове

телеграм-канал "Раклы"

Перестрелка в Харькове

Перестрелка в Харькове

телеграм-канал "Раклы"

Перестрелка в Харькове

Перестрелка в Харькове

телеграм-канал "Раклы"

Перестрелка в Харькове

Перестрелка в Харькове

телеграм-канал "Раклы"

Перестрелка в Харькове

Перестрелка в Харькове

телеграм-канал "Раклы"

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. Одним из них оказался известный АТОшник.

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Тема
Стрельба на Клочковской в Харькове
Место
Украина Харьков
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