Киллер из "ДНР": появились новые детали кровавой перестрелки в Харькове. Фото

Киллер Алексей Титов, устроивший смертельную стрельбу в Харькове, был жителем оккупированной Горловки.

"Им оказался житель города Горловка Донецкой области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности", - сообщили в полиции.

В свою очередь в телеграм-канале "Раклы" заявили, что нападавший имел при себе минимум пять ручных гранат Ф-1, а также оставил на месте перестрелки австрийский пистолет "Глок" с глушителем и израильский пистолет-пулемёт "Узи".

После побега с места инцидента Титов поджог свой автомобиль, после чего взорвал себя гранатой. Полиция подтвердила, что это были разборки между двумя преступными группировками.

Перестрелка в Харькове телеграм-канал "Раклы"

Перестрелка в Харькове телеграм-канал "Раклы"

Перестрелка в Харькове телеграм-канал "Раклы"

Перестрелка в Харькове телеграм-канал "Раклы"

Перестрелка в Харькове телеграм-канал "Раклы"

Перестрелка в Харькове телеграм-канал "Раклы"

Перестрелка в Харькове телеграм-канал "Раклы"

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