Киллер из "ДНР": появились новые детали кровавой перестрелки в Харькове. Фото

Киллер Алексей Титов, устроивший смертельную стрельбу в Харькове, был жителем оккупированной Горловки.
"Им оказался житель города Горловка Донецкой области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности", - сообщили в полиции.
В свою очередь в телеграм-канале "Раклы" заявили, что нападавший имел при себе минимум пять ручных гранат Ф-1, а также оставил на месте перестрелки австрийский пистолет "Глок" с глушителем и израильский пистолет-пулемёт "Узи".
После побега с места инцидента Титов поджог свой автомобиль, после чего взорвал себя гранатой. Полиция подтвердила, что это были разборки между двумя преступными группировками.
Перестрелка в Харькове
телеграм-канал "Раклы"
Перестрелка в Харькове
телеграм-канал "Раклы"
Перестрелка в Харькове
телеграм-канал "Раклы"
Перестрелка в Харькове
телеграм-канал "Раклы"
Перестрелка в Харькове
телеграм-канал "Раклы"
Перестрелка в Харькове
телеграм-канал "Раклы"
Перестрелка в Харькове
телеграм-канал "Раклы"
Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. Одним из них оказался известный АТОшник.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Стрельба на Клочковской в Харькове" на OBOZREVATEL.