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''Кастрировать публично!'' Выяснились жуткие факты о насильнике провизора в Харькове

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44-летний житель Харькова, которого ранее поймали "на горячем", когда он изнасиловал провизора прямо на рабочем месте, ранее был судимым за аналогичные преступления.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. "Задержанному подонку 44 года, местный житель, он не раз был осужден: 1991 год – ч.1 ст.117 УК (изнасилование), 1995 год – ч.1 ст.117, 2000 год – ч.2 ст.117, 2009 год – ч .2 ст.152 (изнасилование), ч.2 ст. 153 УК Украины", – сказано в сообщении.

Как выяснилось, местные жители также в курсе "подвигов" задержанного. В соцсетях они активно обсуждают случившееся и грозятся: если его отпустят, "кастрируют публично".

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"Шесть минут – ровно столько понадобилось этому ничтожному подонку, чтобы изнасиловать и едва не убить молодую женщину на ее же рабочем месте в Харьковской области", – возмутился Аброськин.

''Кастрировать публично!'' Выяснились жуткие факты о насильнике провизора в Харькове
''Кастрировать публично!'' Выяснились жуткие факты о насильнике провизора в Харькове

Facebook Вячеслава Аброськина

''Кастрировать публично!'' Выяснились жуткие факты о насильнике провизора в Харькове

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве неподалеку метро "Выдубичи" посреди дня ограбили и изнасиловали женщину. С места преступления злоумышленник скрылся на автомобиле.

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Место
УкраинаХарьков
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Sarcozi Tramp
Sarcozi Tramp
Свинохохлушки за горсть шелухи от семечек дадут, нищеброды
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
В концлагере животных обычное дело.
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