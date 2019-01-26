''Кастрировать публично!'' Выяснились жуткие факты о насильнике провизора в Харькове

44-летний житель Харькова, которого ранее поймали "на горячем", когда он изнасиловал провизора прямо на рабочем месте, ранее был судимым за аналогичные преступления.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. "Задержанному подонку 44 года, местный житель, он не раз был осужден: 1991 год – ч.1 ст.117 УК (изнасилование), 1995 год – ч.1 ст.117, 2000 год – ч.2 ст.117, 2009 год – ч .2 ст.152 (изнасилование), ч.2 ст. 153 УК Украины", – сказано в сообщении.

Как выяснилось, местные жители также в курсе "подвигов" задержанного. В соцсетях они активно обсуждают случившееся и грозятся: если его отпустят, "кастрируют публично".

"Шесть минут – ровно столько понадобилось этому ничтожному подонку, чтобы изнасиловать и едва не убить молодую женщину на ее же рабочем месте в Харьковской области", – возмутился Аброськин.

Facebook Вячеслава Аброськина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве неподалеку метро "Выдубичи" посреди дня ограбили и изнасиловали женщину. С места преступления злоумышленник скрылся на автомобиле.

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