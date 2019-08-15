Как олигархи "кошмарят" Киев: Фукс отсудил еще 80 миллионов

Одиозный российско-украинский бизнесмен Павел Фукс продолжает выкачивать деньги из столицы. А все потому, что предыдущие аферы олигарха остались безнаказанными. Сейчас он ждет удобного момента, чтобы взыскать 80 миллионов гривен. Все суды выиграны.

Подробнее о скандальной ситуации – в публикации OBOZREVATEL.

Отсудив миллиарды (!) гривен у киевского метрополитена и "отжав" долю государства в газовом бизнесе олигарх не гнушается и более "скромными" суммами.

Речь о застройке Рыбальского полуострова в Киеве. Выкупив имущественный комплекс бывшего завода "Ремдизель" и получив в аренду землю, олигарх очень быстро получил от ГАСК разрешение на застройку этой территории. Однако перед сносом убитых зданий Фукс решил получить "компенсацию" за якобы пострадавшие из-за строительства Подольского моста здания.

В интервью журналу "Фокус" в 2017 году Павел Фукс рассказал о том, что застройку Рыбальского он планировал еще 10 лет назад.

"В 2007-м мы вместе с партнёрами начинали крупный проект на Рыбальском полуострове — строительство делового центра "Киев-Сити". Проект оценивали в $1 млрд. Помню, что самое высокое здание комплекса должно было насчитывать 68 этажей. Но из-за кризиса в 2008 году большой проект был остановлен. Девелопмент - вообще рисковое направление, которое первым заходит в кризис и последним из него выходит", - сказал Фукс.

Спустя время российский олигарх вернулся на Рыбальский.

Участок на Рыбальском

В ноябре 2015 года компания "Интерстрой Групп" купила у ООО "Группа Н.М.К." и зарегистрировала имущественный комплекс площадью 8442 кв.м в Киеве по ул. Электриков, 28.

Отметим, что единственным основателем ООО "Интерстрой Груп" до начала 2017 года был Даниил Привалов - сын Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Павел Фукс и Геннадий Кернес - давние друзья и партнеры еще с лихих 90-х

Даниил Привалов и Геннадий Кернес. Средний сын мэра Харькова взял фамилию своей матери

Затем фирму переписали на виргинский оффшор Baneberry Group Limited и Владимира Кошака. Бенефициаром ООО "Интерстрой Груп" является Павел Фукс.

Комплекс бывшего завода "Ремдизель" (админздание, цеха, склады и т.д.) давно не использовался. Однако в феврале 2017 года "Интерстрой Групп" подает иск в Хозяйственный суд Киева, утверждая, что часть имущественного комплекса получила повреждения и стала непригодной для нормальной эксплуатации вследствие строительных работ по возведению Подольского моста.

Заказчиком строительства было коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", которое входит в Коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Коммунальное предприятие отрицало свою вину, подчеркивая, что строительство моста не велось на участках "Интерстрой Групп", а активная фаза строительных работ осуществлялась еще до приобретения фирмой имущественного комплекса в собственность, то есть до ноября 2015 года. Соответственно, убытки не могли быть получены в результате данного строительства.

Не будем долго и подробно расписывать судебную эпопею, скажем только, что результаты экспертиз были противоречивыми. Однако в итоге 1 августа 2017 года суд принял решение взыскать с коммунального предприятия в пользу компании Фукса "Интерстрой Групп" 80,66 млн грн. Апелляция такое решение поддержала.

Состояние бывшей территории завода "Ремдизель" уже в 2015 было "убитым"

НОВЫЙ ПОВОРОТ

Постановлением Верховного Суда от 4 января 2018 года было открыто кассационное производство по жалобе КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 15.11.2017 и решение Хозяйственного суда города Киева от 01.08.2017 по делу № 910/2436/17 и назначено рассмотрение.

В ходе заседания Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда подверг сомнению решения предыдущих инстанций как раз в части экспертиз и в квалификации эксперта.

Также было отмечено, что принимая во внимание как доказательство заключение экспертизы о причинах и размере вреда, в котором применена Методика для определения размера ущерба по восстановительному ремонту и рыночной стоимости зданий, суды не обратили внимание на договоры аренды земельных участков от 10.02.2017 года, которые были заключены между истцом и Киевским городским советом.

(Интересный факт: компания Фукса подала в суд в феврале 2017 года. За два месяца до этого, в декабре 2016 года, Киевсовет утвердил проект землеустройства по отводу земельных участков "Интерстрой Групп" для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов с паркингом, админзданиями и заведениями общественного питания на ул. Электриков, 28 и передал в аренду фирме три земельных участка в связи с тем, что она получила право собственности на имущество бывшего завода "Ремдизель").

Земельные участки, касающиеся предмета спора, были переданы истцу для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов с паркингом и встроенно-пристроенными административными помещениями и учреждениями общественного питания. По мнению Верховного суда, суды не выяснили, подлежат ли спорные здания в связи с этим сносу. И в зависимости от установленных обстоятельств не выяснили правильность определения размера ущерба по восстановительному ремонту и рыночной стоимостью зданий.

Как следствие, 28 марта 2018 года были отменены решения Киевского апелляционного хозяйственного суда от 15.11.2017 и Хозяйственного суда города Киева от 01.08.2017 по делу № 910/2436/17. Дело передали на новое рассмотрение киевского Хозсуда.

Уже 6 июня 2018 года суд вынес решение - взыскать с коммунального предприятия в пользу "Интерстрой Групп" ущерб в размере 80,66 млн грн. и 223 тысячи гривен судебного сбора. Отметим, что представители третьей стороны (на стороне ответчика) - КГГА - на суд не явились, хотя были уведомлены. Также они отсутствовали по непонятным причинам и на подготовительном заседании в мае.

Так выглядит территория сейчас

ПОДЫГРАЛИ ОЛИГАРХУ

Но и это еще не все. Оказалось, что проигравшее суд КП в июле 2018 зарегистрировало кассационную жалобу, но в срок, предусмотренный для рассмотрения, не смогло оплатить судебный сбор. Было подано ходатайство об отсрочке уплаты судебного сбора в связи с отсутствием финансовой возможности. "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев" сослалось на тяжелое финансовое положение и отсутствие денежных средств на счетах предприятия в банковских учреждениях.

Отметим, что OBOZREVATEL проверил движение средств по счетам коммунального предприятия в тот период - суммы ходили немалые.

При рассмотрении материалов в апелляции было установлено и такое: учитывая, что полный текст обжалуемого судебного решения был составлен 12 июня 2018 г., отсчет срока для подачи апелляционной жалобы начался со следующего дня - 13 июня и закончился 2 июля. Согласно входящему штемпелю канцелярии суда, 27 июля коммунальное предприятие обратилось с апелляционной жалобой по вх. №31-1753 от 26.07.2018, то есть с пропуском двадцатидневного срока на апелляционное обжалование решения суда, предусмотренное ч. 1 ст. 256 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Более того, жалобщик ни в тексте апелляционной жалобы, ни отдельно от нее не заявил ходатайство о восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы на решение Хозяйственного суда.

Такие действия с пропуском срока для обжалования можно расценивать как умышленные. Другого логического объяснения просто нет.

Журналисты OBOZREVATEL пытались поговорить с юристами предприятия, но ответа не получили.

Закономерный итог: 4 сентября 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

После публикаций и запросов OBOZREVATEL коммунальное предприятие проявило "небывалую активность" и сделало попытку кассационного обжалования решения суда. Естественно, что ничего не получилось.

И Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда 23.05.2019 вынес постановление об оставлении без удовлетворения жалобу коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

Таким образом компания Фукса в ближайшее время получит более 80 миллионов гривен по "фантомным" разрушениям имущественного комплекса и благодаря вопиющим действиям юристов коммунального предприятия, которые подыграли олигарху.

Ответ КП на информационный запрос OBOZREVATEL датирован 30.07.2019. По нашей информации, на сегодняшний день 80 млн еще не взысканы с предприятия

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Недавно OBOZREVATEL писал о прорыве в деле о грабеже киевского метрополитена. "Прорыв", конечно, громко сказано, однако дело сдвинулось с мертвой точки впервые за годы разбирательств. Подольский районный суд Киева запретил КП "Киевский метрополитен" перечислять средства по надуманной задолженности на счета компании, аффилированной с олигархом Павлом Фуксом. Новость вызвала эффект разорвавшейся бомбы (подробнее об этом можно прочитать тут). А вот возьмутся ли правоохранители за ВСЕ аферы одиозного олигарха – большой вопрос.

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