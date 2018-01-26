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Из 250 человек осталось 46: задержанный террорист рассказал, как силы АТО уничтожили взвод "ДНР"

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Задержанный в Донецкой области террорист так называемой ДНР рассказал о жутком бое у села Мариновка, когда силами АТО были ликвидированы более 200 российских наемников.

Об этом информирует Покровский отдел полиции Донецкой области.

Как отмечается, 62-летний местный житель прошел военную подготовку и нес службу в караулах, в том числе на линии фронта.

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Он признался, что это была "самая большая ошибка в его жизни", за которую ему теперь "очень стыдно".

По его словам, он в июне 2014 года, привлеченный обещаниями большой зарплаты, поехал в Донецк и добровольно вступил в ряды боевиков. Его записали в подразделение саперов, однако, поскольку специальных умений у новобранца не было, по его словам, перевели рабочим на кухню.

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После чего мужчина вместе с батальоном переехал в Славянск, где, кроме обязанностей повара, он заменял в караул. Для этого он получал боевое оружие и боеприпасы.

"Наш "батальон" состоял из 15 человек. Командира мы называли "Беня". Таким составом мы объехали многие города – Краматорск, Енакиево, Новоазовск, Снежное, Торез и Донецк. Для обучения нас отправляли под Новоазовск. Там специально подготовленные инструкторы обучали нас военному делу и стрельбе из различного вида оружия", – прокомментировал задержанный боевик.

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Мужчина акцентировал свое внимание на бое в селе Мариновка. Тогда была поставлена ​​задача солдатам – занять позиции украинских военных.

"Бой был ожесточенный и после него из наших 250 человек в строю осталось лишь 46. Остальные погибли или получили тяжелые ранения", – сказал задержанный.

Мужчина отметил, что зарплату в размере 5 тысяч гривен, он получил лишь раз.

"Поняв, что обещанные "бешеные" деньги никто нам, наемникам, выплачивать не собирается, я оставил ряды террористов и начал работать в Донецке автослесарем. Потом я решил вернуться в родной город Мирноград и как только сюда приехал, меня задержали", – прокомментировал боевик.

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Правоохранители открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, как бойцы ВСУ сожгли военную технику оккупантов на Донбассе.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Место
Украина
Объект
Национальная полиция Украины
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