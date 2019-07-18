Искала сотня человек: на Ривненщине детей засыпало песком в карьере. Фото с места трагедии

Десятилетний ребенок погиб в песчаном карьере Ривненской области.

Тело мальчика нашли спустя три часа поисков, сообщили в полиции.

Оползень в песчаном карьере произошел вечером 17 июля, когда там играли трое детей. Один ребенок успел убежать, а двух засыпало. Тело одного из мальчиков смогли достать жители ближайшего села Ясногорка (Сарнинский район). Он получил ушиб позвоночника и сейчас находится в больнице. Третий мальчик - в шоковом состоянии.

МВД

МВД

МВД

Глубина песчаного карьера, где произошла трагедия, достигает пяти метров. Тело погибшего мальчика смогли найти около 19:05. Ребенка искали около ста человек – местные жители, спасатели, полицейские и медики. В полиции говорят, что искали не только в карьере, но и на окружающей территории, думая, что мальчик успел убежать.

Главный врач Сарненской районной больницы Василий Иванюк рассказал UA:Рівне, что жизни выжившего мальчика ничего не угрожает.

"Есть легкие ушибы в области поясничного отдела. А так все нормально. Он ходит, двигается. Там нет абсолютно никаких проблем. После наблюдения его положили в детское отделение", - сказал врач.

Полиция отметила, что это третий подобный несчастный случай в северных районах Ривненской области, где во время сдвига песка погибает ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, на берегу Черного моря, у поселка Железный Порт (Херсонская область), на "диком" пляже, в последний момент удалось спасти двух детей, которые едва не утонули. Свидетели происшествия только снимали все на видео.

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