Импичмент Трампа: Джулиани обнародовал собранные в Украине материалы расследования

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал результаты своего расследования в отношении импичмента американского лидера, которые, по его словам, показывают, что он "ничего плохого не сделал".

Об этом Джулиани сообщил в своем Twitter.

"Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте и в частности показывают, что Трамп ничего плохого не сделал", – написал в сети он.

Budapest | Kiev | Vienna



After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump.



These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw