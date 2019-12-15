Импичмент Трампа: Джулиани обнародовал собранные в Украине материалы расследования

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал результаты своего расследования в отношении импичмента американского лидера, которые, по его словам, показывают, что он "ничего плохого не сделал".
Об этом Джулиани сообщил в своем Twitter.
"Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте и в частности показывают, что Трамп ничего плохого не сделал", – написал в сети он.
Budapest | Kiev | Vienna— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 15 грудня 2019 р.
After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump.
These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw
Свой пост он сопроводил кадрами из снятого им документального фильма, который оправдывает действия Трампа.
По словам Джулиани, свидетельства показывают, что "в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании". А импичмент служил прикрытием для демократов.
"Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена. А еще - заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа", – заявил адвокат американского президента.
Рудольф Джулиани
РБК
Свидетель Виктор Шокин, по словам Джулиани, имеет доказательства, подтверждающие отмывания денег компанией Burisma и Байдена.
"Уволен (Шокин, – прим. ред.) из-за угрозы Байдена задержать 1 млрд долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов", – написал в сети Джулиани и добавил:
"Свидетель Юрий Луценко, преемник Шокина, предоставил записи, подтверждающие, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания".
По словам адвоката, документы показывают, что Йованович "отказывала в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов". Документы якобы "четко подтверждают отмывания денег компанией Burisma и Байден".
"Импичмент от демократов за невинное поведение призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; нецелевое использование миллиардов долларов; вымогательство; взяточничество; заговор Национального комитета Демпартии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа", – подчеркнул Джулиани. И пообещал, что "дальше будет еще много другого".
Напомним, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который 4 декабря приехал в Киев, уехал из Украины. Он пробыл в стране три дня и успел увидеться со многими украинскими чиновниками.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
Также комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.
Комитет по разведке Конгресса США обнародовал отчет по делу об импичменте президента Дональда Трампа, предъявив ему обвинения в злоупотреблении властью.
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