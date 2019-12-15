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16 декабря • обновлено в 00:20
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Импичмент Трампа: Джулиани обнародовал собранные в Украине материалы расследования

1.6т
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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал результаты своего расследования в отношении импичмента американского лидера, которые, по его словам, показывают, что он "ничего плохого не сделал".

Об этом Джулиани сообщил в своем Twitter.

"Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте и в частности показывают, что Трамп ничего плохого не сделал", – написал в сети он.

Свой пост он сопроводил кадрами из снятого им документального фильма, который оправдывает действия Трампа.

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По словам Джулиани, свидетельства показывают, что "в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании". А импичмент служил прикрытием для демократов.

"Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена. А еще - заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа", – заявил адвокат американского президента.

Рудольф Джулиани

Рудольф Джулиани

РБК

Свидетель Виктор Шокин, по словам Джулиани, имеет доказательства, подтверждающие отмывания денег компанией Burisma и Байдена.

"Уволен (Шокин, – прим. ред.) из-за угрозы Байдена задержать 1 млрд долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов", – написал в сети Джулиани и добавил:

"Свидетель Юрий Луценко, преемник Шокина, предоставил записи, подтверждающие, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания".

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По словам адвоката, документы показывают, что Йованович "отказывала в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов". Документы якобы "четко подтверждают отмывания денег компанией Burisma и Байден".

"Импичмент от демократов за невинное поведение призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; нецелевое использование миллиардов долларов; вымогательство; взяточничество; заговор Национального комитета Демпартии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа", – подчеркнул Джулиани. И пообещал, что "дальше будет еще много другого".

Напомним, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который 4 декабря приехал в Киев, уехал из Украины. Он пробыл в стране три дня и успел увидеться со многими украинскими чиновниками.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Рудольф Джулиани Дональд Трамп Джо Байден Виктор Шокин
Место
США
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Куни Чан
Куни Чан
Моника Зеленски, сливай нациков и сдавайся, х0хлы амопрфный народец, примут что угодно.
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