''Иловайск и Дебальцево померкнут'': в ''ДНР'' пригрозили Украине новым котлом

Террорист, экс-спикер "МИД ДНР" Константин Долгов озвучил фейк о том, что практически все высшее руководство Украины планирует вылет в зону ООС на Донбассе для координации военной операции. В этой связи он пригрозил ВСУ новым котлом, который якобы будет страшнее, чем Иловайский и Дебальцевский.

По его словам, изначально политическая элита Украины якобы собралась в Харькове. Бредовыми домыслами Долгов поделился на своей странице в Facebook.

Террористы "ДНР" iPress.ua

"Эту ночь проведут в Харькове, а завтра (15 декабря. — Ред.) планируют вылететь на вертолетах в район так называемой АТО. Кажется, они и в самом деле что-то затевают. Ок, коли так. Мы-то готовы. И, не по секрету зная о степени готовности наших войск, могу сказать вот что: в случае попытки наступления украинскую сторону ждет такой котёл, по сравнению с которым померкнут Иловайский и Дебальцевский", — пафосно пригрозил Долгов, который в 2014 году пытался реализовать сценарий "русской весны" в Харькове.

Террористы "Л/ДНР" Real-vin.com

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы заявляли, что ожидали активного наступления ВСУ 14 декабря. В свою очередь, в украинской армии опровергли фейки оккупантов и заверили, что таких задач не имеют, а потому все подразделения остаются на своих местах.

Однако паника в ОРДЛО не прекращалась и главарь "ДНР" Денис Пушилин даже пригрозил украинским защитникам отпором и многочисленными жертвами. Кроме того, он озвучил пугающий фейк о том, что ВСУ якобы стянула к линии соприкосновения ударную наступательную группировку, в которую вошли четыре бригады общей численностью 12 тыс. человек, более 50 танков, реактивная и ствольная артиллерия, включая дивизион РСЗО "Смерч".