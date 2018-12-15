МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Иловайск и Дебальцево померкнут'': в ''ДНР'' пригрозили Украине новым котлом

7.1тЧитать материал на украинском

Террорист, экс-спикер "МИД ДНР" Константин Долгов озвучил фейк о том, что практически все высшее руководство Украины планирует вылет в зону ООС на Донбассе для координации военной операции. В этой связи он пригрозил ВСУ новым котлом, который якобы будет страшнее, чем Иловайский и Дебальцевский.

По его словам, изначально политическая элита Украины якобы собралась в Харькове. Бредовыми домыслами Долгов поделился на своей странице в Facebook.

Террористы

Террористы "ДНР"

iPress.ua

"Эту ночь проведут в Харькове, а завтра (15 декабря. — Ред.) планируют вылететь на вертолетах в район так называемой АТО. Кажется, они и в самом деле что-то затевают. Ок, коли так. Мы-то готовы. И, не по секрету зная о степени готовности наших войск, могу сказать вот что: в случае попытки наступления украинскую сторону ждет такой котёл, по сравнению с которым померкнут Иловайский и Дебальцевский", — пафосно пригрозил Долгов, который в 2014 году пытался реализовать сценарий "русской весны" в Харькове.

Террористы "Л/ДНР"

Террористы "Л/ДНР"

Real-vin.com

Новости
"Готовят бомбардировку": в "Л/ДНР" подняли панику из-за фейковой химатаки

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы заявляли, что ожидали активного наступления ВСУ 14 декабря. В свою очередь, в украинской армии опровергли фейки оккупантов и заверили, что таких задач не имеют, а потому все подразделения остаются на своих местах.

Однако паника в ОРДЛО не прекращалась и главарь "ДНР" Денис Пушилин даже пригрозил украинским защитникам отпором и многочисленными жертвами. Кроме того, он озвучил пугающий фейк о том, что ВСУ якобы стянула к линии соприкосновения ударную наступательную группировку, в которую вошли четыре бригады общей численностью 12 тыс. человек, более 50 танков, реактивная и ствольная артиллерия, включая дивизион РСЗО "Смерч".

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
52
44
Смешно
3
Интересно
1
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Каждый справжний украинськый вийськовый ,перед этой исторической операцией ,должен выучить фразу . (И это не "славаукраини" и "не "гэроямслава" ) Итак .... повторяем за мной ... : "Мей Дей...Мей Дей ... потрэбую допомогы !!! Агрэссии нэ проявляю "!!! При этом одвичным лыцарям нужно отбросить оружие опустится в излюбленную позу укарайинськых вийсковых"на колина" и выпустить все что накопилось внутри в шаровары . Отнеситесь к данным рекомендациям серьёзно ,возможно,они спасут вашу никчемную жизнь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Best Aleks
Best Aleks
Кроватные ватолобые воины, смотрю все как один - победители! 😂😂😂😂😂😂😂 Лани вы бздливые... вы у себя чечен на место поставить не можете, потому как обсираетесь раньше, или умеете толпой на головы людям беззащитным бомбы скидывать, вот и все ваше геройство... А выйди один против такого же - бздишь падаль! Пример даже в боксе украинцы ебашут вас как макивар, лашпорта одни с вас кацапские отлетают )))) вояки сраные...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Очередных хохложопых аватаров Петя обязательно рано или поздно погонит на убой. Ему терять уже не чего, либо Президентский срок, либо тюремный...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Наши блоги