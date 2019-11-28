"ИГИЛ переезжает в Крым": оккупанты приготовили крымчанам подлость

В аннексированный Россией Крым оккупанты намерены привозить туристов из Сирии.

Об этом в РФ заявила глава Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова, передает "РИА Новости".

"Уже согласован контракт, и в Крым смогут приехать сирийские туристы. Граждане Сирии собираются приезжать в Крым на отдых и реабилитацию", – сообщила она.

По ее словам, на данный момент уже начата разработка совместной программы социальной реабилитации детей и подростков.

Однако данная новость не вызвала восторга у крымчан, которые были против такого решения.

"Нах*ен они тут, своих хватает", "А может не надо", "ИГИЛ переезжает в Крым", "Да начнется хаос", "А зачем они здесь? Неплохо можно реабилитироваться и в Салехарде", "Теперь будем на руках сирийцев носить", "Своих реабилитируйте, в порядок привести не судьба? Всякий сброд из Сирии ждем", – негодовали в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты признали катастрофическую обстановку в Крыму.

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