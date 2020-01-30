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30 января • обновлено в 15:05
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Грымчака освободили из-под стражи

2.7т
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Бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака освободили из-под стражи.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook супруга экс-чиновника Юлия Грымчак. "Юра свободен!" – коротко написала она.

Информацию об освобождении Грымчака подтвердил и адвокат Дмитрий Мельник. Судя по геолокации в его посте, решение по бывшему замминистра было оглашено Высшим антикоррупционным судом Украины. "Дело Грымчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!" – отметил Мельник.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Задержание Грымчака
Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
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