Бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака освободили из-под стражи.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook супруга экс-чиновника Юлия Грымчак. "Юра свободен!" – коротко написала она.

Информацию об освобождении Грымчака подтвердил и адвокат Дмитрий Мельник. Судя по геолокации в его посте, решение по бывшему замминистра было оглашено Высшим антикоррупционным судом Украины. "Дело Грымчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!" – отметил Мельник.

Новость обновляется.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!