Гроб несли дети: стало известно, как на самом деле погибли священник с дочерью на Киевщине

Священник, который утонул в селе Щербаки вблизи Белой Церкви на Киевщине со своей 4-летней дочерью, бросился ей на помощь, когда та упала в воду из крутого берега.
Новые подробности инцидента рассказали журналисты ТСН. Как стало известно, 58-летний протоиерей Богдан вместе с дочерью Анисией хотели искупаться в водоеме и искали более пологий спуск (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Однако, девочка сорвалась с крутой скалы. Отец, который прыгнул за ней в воду, тоже погиб.
Место трагедии
Скрин видео
Место трагедии
Пресс-служба Нацполиции
Похоронили отца и дочь в Почаеве на Тернопольщине 26 июня. Чтобы провести их в последний путь, жители трех сел собрались у церкви в Яблунивке, где священник служил в течение последних трех лет.
Отмечается, что без папы осталось шестеро детей. Во время похорон именно они несли гроб с погибшей сестрой.
Похороны
Скрин видео
Похороны
Скрин видео
По словам сельского головы Яблунивки, люди очень полюбили своего священника, который своими руками ремонтировал и достраивал храм.
Напомним, священник поехал к карьеру на авто, чтобы забрать своего старшего сына, который отдыхал на берегу вместе с друзьями. Мужчина и его дочь пропали, пока ребята составляли палатку.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области спасатели нашли тело 5-летнего ребенка, который утонул в реке вместе со своей мамой. По предварительной информации, женщина в момент ЧП была пьяной.
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