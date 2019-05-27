"Грабили и мародерствовали": Мельничук признал преступления "Айдара"

На данный момент против бойцов батальона "Айдар" ведется около 58 уголовных дел по обвинениям в мародерстве и другим преступлениям.

Об этом в эфире ObozTV сообщил бывший командир "Айдара", народный депутат Украины Сергей Мельничук (внефракционный).

"Часть "Айдара" действительно занималась мародерством. Открыты уголовные производства. На данный момент есть список уголовных дел, это примерно 58 дел, по которым ведется производство. Некоторые уже в судах", – рассказал Мельничук.

Он подчеркнул, что в мародерстве оказались замешаны бойцы, которые находились в тылу. В это время другая часть батальона "воевала и штурмовала Луганск".

По его данным, основные места совершения преступлений – Рубежное, Северодонецк, Сватово, Старобельск, Половинкино.

"Пока кто-то в Хрящеватом, Новосветловке, Лутугино отдавал свои жизни, в это время группы лиц – уже на гражданской территории – похищали зажиточных людей, грабили, мародерствовали. Много есть вопросов", – признал бывший командир.

Шевроны "Айдара" 24tv.ua

OBOZREVATEL напоминает, что 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" был создан в мае 2014 года по инициативе тогдашнего коменданта "Самообороны Майдана" Сергея Мельничука. В него вошли добровольцы из "Самообороны" и "Правового сектора".

"Айдар" считался одним из наиболее боеспособных батальонов. Именно его бойцы без потерь захватили город Счастье.

Осенью 2014 года появился доклад международной правозащитной организации Amnesty International, в котором указывалось на причастность некоторых бойцов "Айдара" к похищениям людей, кражам, шантажу, вымогательствам.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!