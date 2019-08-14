ГПУ пришла задерживать Грымчака: подробности

Генеральная прокуратура Украины в среду, 14 августа, прибыла в дом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака с целью его задержания.

Об этом сообщила в Facebook супруга чиновника Юлия.

"К сведению общества государства Украина. Сейчас проходит задержание моего мужа Грымчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Прямо сейчас просим соседей о помощи", – написала она.

Юрий Грымчак uatv.ua

Другие подробности спецоперации ГПУ пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генеральная прокуратура попросила суд наложить арест на имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко.

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