ГБР заявило, что у Ан-26 в Чугуеве не отказывал двигатель
Главный следователь ведомства Борчаковский подчеркнул, что речь шла только о проблемах работы отдельных деталей воздушного судна
Он отметил, что отвергать какую-либо версию трагедии, в том числе теракт, преждевременно
Все выводы будут объявлены после взрывотехнической экспертизы и расследования
В Государственном бюро расследований подчеркнули, что информация об отказе двигателя самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве, не соответствует действительности.
Об этом заявил глава Главного следственного управления ГБР Максим Борчаковский, передало Интерфакс-Украина. "Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель, – не соответствует действительности", – подчеркнул он.
Вместе с тем, добавил Борчаковский, все эти обстоятельства устанавливаются в ходе проведения технического расследования, которое осуществляет главная инспекция Министерства обороны.
Кроме того, глава ГСУ ГБР отметил, что следствие рассматривает все возможные версии катастрофы самолета под Харьковом. Он отметил, что версию теракта можно будет опровергнуть только после проведения взрывотехнической экспертизы.
"Все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отвергаются... Сейчас решается вопрос о взрывотехнической экспертизе... Она будет проведена однозначно. Кроме взрывотехнической экспертизы, осуществляется техническое расследование", – объяснил Борчаковский.
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