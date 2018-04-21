"Европа закрыла бы глаза": нардеп рассказал, как пресекли "русскую весну" под мятеж Савченко

Спецслужбы Российской Федерации не отказались от планов дестабилизации ситуации в Украине путем совершения диверсий и террористических актов.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил народный депутат от БПП Олег Барна.

"Они желают раскола нашей страны. Поверьте, то, что планировала Савченко – это была картинка большой диверсии в центре Украины, где более ста российских диверсантов должны были спровоцировать здесь хаос с жертвами. А под Черниговской областью стоят 77 тысяч вооруженных военнослужащих в батальонных тактических группах, которые должны были вторгнуться в Украину, чтобы "навести порядок", - рассказал нардеп.

По словам Барны, в ЕС на такое "наведение порядка" закрыли бы глаза, чтобы это только не распространилось на их территорию.

"Страна, которая ведет войну, где на руках много оружия в центре Европы. Мы были бы очень опасны, Европа на это закрыла бы глаза ради того, чтобы здесь навели порядок. Благодаря нашим спецслужбам мы предотвратили такую "русскую весну", которая должна была произойти на Пасху", - добавил он.

Кроме того, депутат не исключил, что для провокаций может быть использован и религиозный вопрос.

"Путин объяснял Европе свою агрессию в 2014 году защитой русскоговорящих, российских граждан, которым раздал паспорта, и верующих РПЦ в Украине. Даже были провокации с поджогом церквей УПЦ МП. Когда начали выяснять эту картинку, то спецслужбы установили, что это делали диверсанты из России, чтобы спровоцировать эту агрессию. Так же, как сейчас на Закарпатье происходят поджоги венгерских общественных организаций, чтобы провоцировать конфликты. Все это делается спецслужбами России, праворадикалами по указке и за деньги Кремля", - подчеркнул парламентарий.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появилось предположение, что Россия в случае поражения в Сирии сможет направить значительно большие ресурсы против Украины, чтобы продемонстрировать мировым лидерам свою силу.