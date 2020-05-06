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6 мая • обновлено в 09:43
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Экс-регионал и автоолигарх Святаш попросил убежища у России – СМИ

7.2т
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Депутат Верховной Рады VII и VIII созывов и совладелец корпорации "АИС" Дмитрий Святаш, который является фигурантом уголовного дела о завладении 1,1 млрд гривен "Укрсиббанка", получил убежище в Российской Федерации.

Об этом сообщает сайт 057.ua со ссылкой на источников из консульства РФ в Харькове. Они передали изданию соответствующие документы, а также схему получения российского гражданства экс-регионалом, его женой и двумя детьми.

Отмечается, что Святаш воспользовался запущенной еще несколько лет назад программой российского МИД "Соотечественник", суть которой заключается в "переманивании" на свою сторону как можно большего количества людей, чтобы выдать им российские паспорта.

Дмитрий Святаш

Дмитрий Святаш

Как пишет издание, с заявлением о получении гражданства РФ в консульство обратилась жена бывшего нардепа Анжелика.

В документе женщина указала, где училась, кем и когда работала. В частности, с 2012 по 2020 была частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа Харьковской области. Подчеркивается, что в заявлении она также вспомнила, что в России семья была сугубо "гостями".

Экс-регионал и автоолигарх Святаш попросил убежища у России – СМИ

"В РФ я находилась с частными визитами в 2016, 2017, 2019 годах. Мой муж, Святаш Дмитрий Владимирович, посещал с частными визитами города Москва, Воронеж, Щебекино с 2003 по 2019 год ежегодно", – написала Анжелика Святаш.

Дмитрий Святаш и его жена Анжелика

Дмитрий Святаш и его жена Анжелика

Кроме этого, жена экс-нардепа добавила, что вместе с ней в Россию на постоянное место жительства планируют выехать ее муж – Святаш Д. В. и двое сыновей – Святаш Д. Д. (2015 г. р.) и Святаш Л. Д. (2017 г. р.). Она отметила, что семья намерена переехать на постоянное жительство в Липецк.

Дмитрий Святаш

Дмитрий Святаш

Издание утверждает, что вопрос об их переселении в РФ уже согласован российскими властями. А со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечает, что Святаш сбежал в Россию еще зимой 2020-го.

Экс-регионал и автоолигарх Святаш попросил убежища у России – СМИ

"Его жена уехала в РФ через Гоптовку в феврале этого года, а детей отправили через Минск в Россию в конце декабря", – отметил собеседник.

В то же время подчеркивается тот факт, что Святаш и его семья не отказались от гражданства Украины.

Напомним, что в начале октября 2019 года Прокуратура Киева объявила подозрение Святашу в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366-1 УК Украины относительно завладения 1,1 миллиарда гривен средств "Укрсиббанка" в пользу группы компаний "АИС", учредителем которой он является. В ноябре того же года экс-нардепа объявили в розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокуратура Киева объявила о подозрении в завладении 1,1 млрд грн бывшему народному депутату IV-VIII созывов. Имя фигуранта не называлось. Но, вероятно, речь шла про Дмитрия Святаша.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина
Теги
Партия регионов получил российское гражданство депутат
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Галицький Данило
Галицький Данило
Вот из таких святошей создавалась ,,святая русььь'', а теперь создаётся гибридный сру. цкий миръъъ с лишней хромосомой.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Лишь пид...са украинского гражданства.
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